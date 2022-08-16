Кабулов: часть бывших афганских спецназовцев примкнула к нацистам на Украине
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные обстреляли Харьковскую область. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue
По словам информированного источника, США направляют в район боевых действий на Украине бывших военных афганской национальной армии.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В конце марта источник сообщил РИА Новости, что США готовятся направить на Украину в место проведения боевых действий бывших военнослужащих афганской национальной армии.
"Об этом, кстати, представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте сказал, что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима — они же бежали в большом количестве и сидят ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали — порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США", — заявил Кабулов.
Также он отметил, что, веротяно, американская сторона пускать их не планирует, и это "абсолютно хамская манера американцев".
"Так вот, эти спецназовцы, часть из них присоединяется к игиловцам* и воюют — как в Ираке, как в Сирии, это очень предсказуемо, по-моему, мы с вами говорили, что это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ*. А другая часть этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам. Но это от талибов ("Талибан"** — Sputnik) никак не зависит", — заключил спецпредставитель.
* Террористическая организация, запрещена в России.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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