Кабулов: часть бывших афганских спецназовцев примкнула к нацистам на Украине

"Так вот, эти спецназовцы, часть из них присоединяется к игиловцам* и воюют — как в Ираке, как в Сирии, это очень предсказуемо, по-моему, мы с вами говорили, что это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ*. А другая часть этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам. Но это от талибов ("Талибан"** — Sputnik) никак не зависит", — заключил спецпредставитель.