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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220816/kabulov-chast-byvshix-afganskix-spetsnazovtsev-primknula-k-natsistam-na-ukraine-27176382.html
Кабулов: часть бывших афганских спецназовцев примкнула к нацистам на Украине
Кабулов: часть бывших афганских спецназовцев примкнула к нацистам на Украине
По словам информированного источника, США направляют в район боевых действий на Украине бывших военных афганской национальной армии.
2022-08-16T13:00+0500
2022-08-16T13:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
афганистан
спецназ
нацизм
украина
сша
военные
армия
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.В конце марта источник сообщил РИА Новости, что США готовятся направить на Украину в место проведения боевых действий бывших военнослужащих афганской национальной армии.Также он отметил, что, веротяно, американская сторона пускать их не планирует, и это "абсолютно хамская манера американцев".* Террористическая организация, запрещена в России.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте также:
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афганистан, спецназ, нацизм, украина, сша, военные, армия

Кабулов: часть бывших афганских спецназовцев примкнула к нацистам на Украине

13:00 16.08.2022
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные обстреляли Харьковскую область. Архивное фото
Украинские военные обстреляли Харьковскую область. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
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По словам информированного источника, США направляют в район боевых действий на Украине бывших военных афганской национальной армии.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В конце марта источник сообщил РИА Новости, что США готовятся направить на Украину в место проведения боевых действий бывших военнослужащих афганской национальной армии.
"Об этом, кстати, представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте сказал, что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима — они же бежали в большом количестве и сидят ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали — порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США", — заявил Кабулов.
Также он отметил, что, веротяно, американская сторона пускать их не планирует, и это "абсолютно хамская манера американцев".

"Так вот, эти спецназовцы, часть из них присоединяется к игиловцам* и воюют — как в Ираке, как в Сирии, это очень предсказуемо, по-моему, мы с вами говорили, что это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ*. А другая часть этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам. Но это от талибов ("Талибан"** — Sputnik) никак не зависит", — заключил спецпредставитель.

* Террористическая организация, запрещена в России.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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