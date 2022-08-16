https://uz.sputniknews.ru/20220816/kitay-prizval-ne-nagnetat-napryajennost-vokrug-koreyskogo-poluostrova-27179557.html
Китай призвал не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова
Китай призвал не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова
Об этом на брифинге во вторник заявил официальный представитель МИД КНР.
2022-08-16T15:57+0500
2022-08-16T15:57+0500
2022-08-16T15:57+0500
в мире
китай
брифинг
северная корея
южная корея
обострение ситуации на корейском полуострове
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Китай считает необходимым, чтобы США, Япония и Южная Корея прекратили создавать напряженную обстановку вокруг Корейского полуострова, а также проявляли осторожность в своих действиях, включая проведение военных учений. Соответствующее заявление в ходе брифинга во вторник сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее в Пентагоне сообщили, что ВМС Соединенных Штатов, Морские силы самообороны Японии и ВМС Южной Кореи с 8 по 14 августа приняли участие в маневрах по предупреждению о ракетных пусках, обнаружению и отслеживанию баллистических ракет в рамках совместных военных учений Pacific Dragon. Известно, что учения проводились тремя странами в районе Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайях.Кроме этого, дипломат добавил, что в Китае обратили внимание на соответствующие совместные военные учения, а также на то, что КНДР неоднократно выражала свою озабоченность по данному поводу.Помимо прочего, он сообщил, что необходимо придавать должное значение негативному влиянию прошедших учений на ситуацию на Корейском полуострове.Читайте также:
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китай, брифинг, северная корея, южная корея, обострение ситуации на корейском полуострове
китай, брифинг, северная корея, южная корея, обострение ситуации на корейском полуострове
Китай призвал не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова
Об этом на брифинге во вторник заявил официальный представитель МИД КНР.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Китай считает необходимым, чтобы США, Япония и Южная Корея прекратили создавать напряженную обстановку вокруг Корейского полуострова, а также проявляли осторожность в своих действиях, включая проведение военных учений. Соответствующее заявление в ходе брифинга во вторник сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее в Пентагоне сообщили, что ВМС Соединенных Штатов, Морские силы самообороны Японии и ВМС Южной Кореи с 8 по 14 августа приняли участие в маневрах по предупреждению о ракетных пусках, обнаружению и отслеживанию баллистических ракет в рамках совместных военных учений Pacific Dragon. Известно, что учения проводились тремя странами в районе Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайях.
"Против кого нацелены эти военные учения? Об этом вам лучше спросить американскую сторону", - заявил Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о том, считает ли Пекин, что учения каким-либо образом направлены против Китая.
Кроме этого, дипломат добавил, что в Китае обратили внимание на соответствующие совместные военные учения, а также на то, что КНДР неоднократно выражала свою озабоченность по данному поводу.
"Поддержание мира и стабильности на (Корейском - Sputnik) полуострове служит общим интересам всех соответствующих сторон и требует, чтобы все стороны проявляли добрые намерения друг в отношении друга и шли друг другу навстречу", - цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР.
Помимо прочего, он сообщил, что необходимо придавать должное значение негативному влиянию прошедших учений на ситуацию на Корейском полуострове.
"Соответствующие стороны должны действовать осмотрительно и прекратить действия, которые нагнетают напряженность и конфронтацию, а также подрывают взаимное доверие всех сторон", - заключил дипломат.