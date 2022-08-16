https://uz.sputniknews.ru/20220816/kitay-prizval-ne-nagnetat-napryajennost-vokrug-koreyskogo-poluostrova-27179557.html

Китай призвал не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова

Китай призвал не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова

Об этом на брифинге во вторник заявил официальный представитель МИД КНР.

2022-08-16T15:57+0500

2022-08-16T15:57+0500

2022-08-16T15:57+0500

в мире

китай

брифинг

северная корея

южная корея

обострение ситуации на корейском полуострове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/10/27179160_0:84:2357:1410_1920x0_80_0_0_7977be6ef9d85995dd2b3809032231c1.jpg

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Китай считает необходимым, чтобы США, Япония и Южная Корея прекратили создавать напряженную обстановку вокруг Корейского полуострова, а также проявляли осторожность в своих действиях, включая проведение военных учений. Соответствующее заявление в ходе брифинга во вторник сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее в Пентагоне сообщили, что ВМС Соединенных Штатов, Морские силы самообороны Японии и ВМС Южной Кореи с 8 по 14 августа приняли участие в маневрах по предупреждению о ракетных пусках, обнаружению и отслеживанию баллистических ракет в рамках совместных военных учений Pacific Dragon. Известно, что учения проводились тремя странами в районе Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайях.Кроме этого, дипломат добавил, что в Китае обратили внимание на соответствующие совместные военные учения, а также на то, что КНДР неоднократно выражала свою озабоченность по данному поводу.Помимо прочего, он сообщил, что необходимо придавать должное значение негативному влиянию прошедших учений на ситуацию на Корейском полуострове.Читайте также:

северная корея

южная корея

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

китай, брифинг, северная корея, южная корея, обострение ситуации на корейском полуострове