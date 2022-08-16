https://uz.sputniknews.ru/20220816/potentsial-shos-uskorit-razvitie-innovatsiy--27174432.html

Потенциал ШОС ускорит развитие инноваций

Потенциал ШОС ускорит развитие инноваций

Сегодня стартовал Экономический форум ШОС.

2022-08-16T12:27+0500

2022-08-16T12:27+0500

2022-08-16T12:32+0500

политика

шос

инновации

развитие

форум

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Национальный ресурсный потенциал Шанхайской организации сотрудничества ускорит развитие инновационных производств, заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев на полях Экономического форума организации.По словам вице-министра, в глубоко интегрированном мире стремление государств ШОС продвигать взаимодействие в промышленной сфере, а также сотрудничество в условиях интернационализации бизнес процессов, позволит всем участникам организации сформировать национальный ресурсный потенциал для последующего ускоренного развития инноваций и высокотехнологичных производств.Кроме того, представитель Казахстана отметил, что новое время диктует новые форматы промышленной и торговой деятельности. Помимо промышленности необходимо работать над новыми проектами, совместно выстраивать новую архитектуру Евразийских транспортных коридоров с удобной, гибкой тарифной политикой, которая может стать залогом развития современной торговли и укрепления цепочек между странами ШОС, добавил вице-министр. Напомним: второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 16-17 августа.В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.Первый такой форум прошел в июне 2021 года в Душанбе. Экономический форум ШОС является эффективной платформой для межправительственного диалога и взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий и инвесторов.Читайте также:Ашимов: одна из задач ШОС – стать оазисом стабильностиЖенский форум ШОС перенесли в Ташкент

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

шос, инновации, развитие, форум, экономика