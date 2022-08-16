https://uz.sputniknews.ru/20220816/shos-prodoljit-dobivatsya-sovmestimosti--platejnyx-sistem--27177136.html

ШОС продолжит добиваться совместимости платежных систем

ШОС продолжит добиваться совместимости платежных систем

Сегодня в Ташкенте стартовал второй Экономический форум ШОС.

2022-08-16T14:28+0500

2022-08-16T14:28+0500

2022-08-16T14:28+0500

политика

шос

платежная система

форум

экономика

россия

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества продолжат добиваться совместимости национальных платежных систем, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.По словам министра, за эти годы государства ШОС доказали свою способность успешно противостоять различным вызовам. Даже в нынешних условиях страны активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество.Так, внешнеторговый оборот России с ШОС в 2021 году вырос на треть - до 192 млрд долларов. В этом году рост продолжается.Также представитель России отметил, что для обеспечения бесперебойных операций между банками РФ предлагает участникам организации присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений.Напомним: в столице Узбекистана продолжается второй Экономический форум ШОС. В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.Читайте также:Ашимов: одна из задач ШОС – стать оазисом стабильностиПотенциал ШОС ускорит развитие инноваций

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

шос, платежная система, форум, экономика, россия