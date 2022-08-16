https://uz.sputniknews.ru/20220816/shos-prodoljit-dobivatsya-sovmestimosti--platejnyx-sistem--27177136.html
ШОС продолжит добиваться совместимости платежных систем
ШОС продолжит добиваться совместимости платежных систем
Сегодня в Ташкенте стартовал второй Экономический форум ШОС.
2022-08-16T14:28+0500
2022-08-16T14:28+0500
2022-08-16T14:28+0500
политика
шос
платежная система
форум
экономика
россия
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества продолжат добиваться совместимости национальных платежных систем, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.По словам министра, за эти годы государства ШОС доказали свою способность успешно противостоять различным вызовам. Даже в нынешних условиях страны активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество.Так, внешнеторговый оборот России с ШОС в 2021 году вырос на треть - до 192 млрд долларов. В этом году рост продолжается.Также представитель России отметил, что для обеспечения бесперебойных операций между банками РФ предлагает участникам организации присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений.Напомним: в столице Узбекистана продолжается второй Экономический форум ШОС. В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.Читайте также:Ашимов: одна из задач ШОС – стать оазисом стабильностиПотенциал ШОС ускорит развитие инноваций
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шос, платежная система, форум, экономика, россия
шос, платежная система, форум, экономика, россия
ШОС продолжит добиваться совместимости платежных систем
Сегодня в Ташкенте стартовал второй Экономический форум ШОС. Мероприятие продлится с 16 по 17 августа.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества продолжат добиваться совместимости национальных платежных систем, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
По словам министра, за эти годы государства ШОС доказали свою способность успешно противостоять различным вызовам. Даже в нынешних условиях страны активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество.
Так, внешнеторговый оборот России с ШОС в 2021 году вырос на треть - до 192 млрд долларов. В этом году рост продолжается.
"В финансовой сфере продолжим добиваться, чтобы наши национальные платежные системы были полностью совместимы, а объем взаиморасчетов в национальных валютах постоянно рос",- сказал Решетников.
Также представитель России отметил, что для обеспечения бесперебойных операций между банками РФ предлагает участникам организации присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений.
"Отдельное направление – развитие кадрового потенциала наших экономик. В том числе с этой целью Россия создает новую организацию – Международную ассоциацию сотрудничества по развитию навыков и профессий. В планах – консолидированная подготовка кадров на основе высоких стандартов и лучших мировых практик. Будем рады видеть ваши страны в составе ассоциации",- добавил Решетников.
Напомним: в столице Узбекистана продолжается второй Экономический форум ШОС.
В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.