https://uz.sputniknews.ru/20220816/uzbekistan-airways-rasskazali-kak-mojno-vernut-dengi-za-aviabilet-27159799.html

Uzbekistan Airways рассказали, как можно вернуть деньги за авиабилет

Uzbekistan Airways рассказали, как можно вернуть деньги за авиабилет

Авиалинии рассказали, как вернуть билет и деньги за него.

2022-08-16T09:00+0500

2022-08-16T09:00+0500

2022-08-16T09:00+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

авиабилет

деньги

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Есть несколько способов, как можно сдать авиабилет и вернуть за него деньги, передает пресс-служба Uzbekistan Airways.Во-первых, плату за билет вернут в том случае, если рейс опоздал или его отменили. Также вернуть деньги должны, если пассажиру запрещен въезд в Россию или в Беларусь.Кроме того, пассажир сам может отказаться от полета. Тогда для возврата средств ему необходимо обратиться в офис, где он покупал билет. Если билет покупали через официальный сайт, то нужно будет заполнить специальную форму. Сумму возврата денежных средств определяют критериями приобретенного тарифа. Она зависит от даты покупки билета или уже совершенных пассажиром полетов.Если билет купили через офисы продажи Uzbekistan Airways или через какие-либо сайты, то для возврата суммы нужно связаться с ними. При этом, средства за авиабилет, который приобрели в офисе Uzbekistan airways sales в Ташкенте, вернут прямо офисе.Если пассажир купил билет в офисах продажи авиалиний, но в данный момент находится за рубежом и не может полететь, то ему нужно обратиться в представительство Uzbekistan airways в стране пребывания.Пресс-служба подчеркивает, что деньги за билет вернут на банковскую карту или наличными.Ранее авиакомпания Uzbekistan Airways объявила, что предоставит скидку 50% на все виды тарифов в праздничные дни ко Дню независимости. Читайте также:Аэропорты Узбекистана автоматизируютУзбекистанцы смогут купить билеты на поезда со скидкой

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авиакомпания uzbekistan airways, авиабилет, деньги