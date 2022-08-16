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Узбекистанские паралимпийцы выиграли медали на Исламских играх
Узбекистанские паралимпийцы выиграли медали на Исламских играх
Параспортсмены заработали награды в копилку страны.
2022-08-16T09:30+0500
2022-08-16T09:30+0500
2022-08-16T09:30+0500
спорт
узбекистанцы
медали
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Узбекистанские паралимпийцы выиграли восемь наград различного достоинства на V Играх исламской солидарности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Так, сборная республики завоевала восемь медалей, из которых три "золота", два "серебра" и три "бронзы". Всего на соревновании честь республики защищали семь паралимпийцев в четырех видах спорта.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности. В этом году турнир проходит в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.Читайте также:Узбекистанские гимнастки покоряют Игры исламской солидарностиУзбекистанский тяжелоатлет завоевал три золотых медали в Конье
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узбекистанцы, медали, спортивные соревнования
Узбекистанские паралимпийцы выиграли медали на Исламских играх
Параспортсмены заработали награды в копилку страны. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik.
Узбекистанские паралимпийцы выиграли восемь наград различного достоинства на V Играх исламской солидарности. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства развития спорта Узбекистана.
Так, сборная республики завоевала восемь медалей, из которых три "золота", два "серебра" и три "бронзы". Всего на соревновании честь республики защищали семь паралимпийцев в четырех видах спорта.
Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности. В этом году турнир проходит в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.