https://uz.sputniknews.ru/20220816/uzbekistanskie-paralimpiytsy-vyigrali-medali-na-islamskix-igrax--27160181.html

Узбекистанские паралимпийцы выиграли медали на Исламских играх

Узбекистанские паралимпийцы выиграли медали на Исламских играх

Параспортсмены заработали награды в копилку страны.

2022-08-16T09:30+0500

2022-08-16T09:30+0500

2022-08-16T09:30+0500

спорт

узбекистанцы

медали

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Узбекистанские паралимпийцы выиграли восемь наград различного достоинства на V Играх исламской солидарности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Так, сборная республики завоевала восемь медалей, из которых три "золота", два "серебра" и три "бронзы". Всего на соревновании честь республики защищали семь паралимпийцев в четырех видах спорта.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности. В этом году турнир проходит в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.Читайте также:Узбекистанские гимнастки покоряют Игры исламской солидарностиУзбекистанский тяжелоатлет завоевал три золотых медали в Конье

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистанцы, медали, спортивные соревнования