https://uz.sputniknews.ru/20220816/uzbekistantsy-smogut-prinyat-uchastie-v-tsifrovoy-mediashkole-v-rossii-27194788.html

Узбекистанцы смогут принять участие в цифровой медиашколе в России

Узбекистанцы смогут принять участие в цифровой медиашколе в России

О том как подать заявку на участие в молодежной медиашколе - читайте в нашем материале.

2022-08-16T19:23+0500

2022-08-16T19:23+0500

2022-08-16T19:23+0500

общество

узбекистанцы

россия

медиа

школа

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Идет прием заявок на участие в молодежной медиашколе "Цифровое медиапространство. Постсоветское измерение". Об этом сообщает пресс-служба Фонда Горчакова в своем Telegram-канале.Известно, что заявку можно подать до 23 августа включительно. Сама школа будет проходит в Пскове в октябре: с 9 по 13 число. Возраст участников – от 18 до 28 лет.К участию в школе приглашаются:Мероприятие будет организовано Центром анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов совместно с Фондом Горчакова и Центром изучения перспектив интеграции.В рамках программы мероприятия участников ждут лекции и дискуссии, посвященные освещению текущих вызовов и проблем в политической, экономической сферах и в области безопасности на постсоветском пространстве.Также эксперты и участники обсудят принципы работы новых медиа и их влияние на формирование информационной повестки, вопросы обеспечения цифровой безопасности и повышения уровня медиаграмотности, изучат наиболее эффективные инструменты передачи новостей и визуализации данных.Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить анкету. К заявке необходимо приложить мотивационное письмо, фотографию в анфас, а также две творческие работы:Размер эссе не должен превышать пяти тысяч знаков с пробелами. Все кандидаты будут проинформированы об итогах конкурса до 31 августа по электронной почте.Читайте также:

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