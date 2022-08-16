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Узбекистанцы смогут принять участие в цифровой медиашколе в России
Узбекистанцы смогут принять участие в цифровой медиашколе в России
О том как подать заявку на участие в молодежной медиашколе - читайте в нашем материале.
2022-08-16T19:23+0500
2022-08-16T19:23+0500
общество
узбекистанцы
россия
медиа
школа
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Идет прием заявок на участие в молодежной медиашколе "Цифровое медиапространство. Постсоветское измерение". Об этом сообщает пресс-служба Фонда Горчакова в своем Telegram-канале.Известно, что заявку можно подать до 23 августа включительно. Сама школа будет проходит в Пскове в октябре: с 9 по 13 число. Возраст участников – от 18 до 28 лет.К участию в школе приглашаются:Мероприятие будет организовано Центром анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов совместно с Фондом Горчакова и Центром изучения перспектив интеграции.В рамках программы мероприятия участников ждут лекции и дискуссии, посвященные освещению текущих вызовов и проблем в политической, экономической сферах и в области безопасности на постсоветском пространстве.Также эксперты и участники обсудят принципы работы новых медиа и их влияние на формирование информационной повестки, вопросы обеспечения цифровой безопасности и повышения уровня медиаграмотности, изучат наиболее эффективные инструменты передачи новостей и визуализации данных.Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить анкету. К заявке необходимо приложить мотивационное письмо, фотографию в анфас, а также две творческие работы:Размер эссе не должен превышать пяти тысяч знаков с пробелами. Все кандидаты будут проинформированы об итогах конкурса до 31 августа по электронной почте.Читайте также:
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узбекистанцы, россия, медиа, школа
узбекистанцы, россия, медиа, школа

Узбекистанцы смогут принять участие в цифровой медиашколе в России

19:23 16.08.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтуденты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" на лекции.
Студенты Национального исследовательского технологического университета МИСиС на лекции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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О том как подать заявку на участие в молодежной медиашколе - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Идет прием заявок на участие в молодежной медиашколе "Цифровое медиапространство. Постсоветское измерение". Об этом сообщает пресс-служба Фонда Горчакова в своем Telegram-канале.
Известно, что заявку можно подать до 23 августа включительно. Сама школа будет проходит в Пскове в октябре: с 9 по 13 число. Возраст участников – от 18 до 28 лет.
К участию в школе приглашаются:
корреспонденты, авторы, обозреватели информационных изданий/телеканалов, авторы блогов;
студенты вузов, обучающиеся по специальностям: международные отношения, журналистика, экономика, право, политология, история.
Мероприятие будет организовано Центром анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов совместно с Фондом Горчакова и Центром изучения перспектив интеграции.

В рамках программы мероприятия участников ждут лекции и дискуссии, посвященные освещению текущих вызовов и проблем в политической, экономической сферах и в области безопасности на постсоветском пространстве.

Также эксперты и участники обсудят принципы работы новых медиа и их влияние на формирование информационной повестки, вопросы обеспечения цифровой безопасности и повышения уровня медиаграмотности, изучат наиболее эффективные инструменты передачи новостей и визуализации данных.
Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить анкету. К заявке необходимо приложить мотивационное письмо, фотографию в анфас, а также две творческие работы:
1.
Портфолио, в котором должны быть отражены достижения студента в медиасфере (примеры работ, ссылки на три лучших материала/сюжета и т.д.)
2.
Эссе на одну из тем:
"Информационное противостояние на постсоветском пространстве: участники и соотношение сил"
"Работа СМИ в соцсетях в новой реальности"
"Четвертая власть: роль журналистики в формировании политических трендов"
"Свободная тема, соответствующая проблематике мероприятия"
Размер эссе не должен превышать пяти тысяч знаков с пробелами. Все кандидаты будут проинформированы об итогах конкурса до 31 августа по электронной почте.
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