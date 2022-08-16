https://uz.sputniknews.ru/20220816/video-kak-vosstanavlivayut-promyshlennost-v-lnr-27181831.html

Видео: как восстанавливают промышленность в ЛНР

Видео: как восстанавливают промышленность в ЛНР

Беловодский маслодельный завод – одно из главных промышленных предприятий Беловодского района Луганской Народной Республики. Здесь работает более 200 человек.

2022-08-16T17:22+0500

2022-08-16T17:22+0500

2022-08-16T17:22+0500

видео

восстановление

лнр

промышленность

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Корреспондент Sputnik Узбекистан Алина Ниязбакиева побывала на маслодельном заводе в Беловодском районе ЛНР. Предприятие не прекращало работу, даже когда район освобождали от киевских боевиков. В результате на заводе сумели сохранить производство, и смогли выплачивать зарплату всем сотрудникам, а теперь возобновили поставки продукции по всей ЛНР.Как выглядит завод сейчас - смотрите в нашем видео.Читайте также:

лнр

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2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

восстановление, лнр, промышленность, видео