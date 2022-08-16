https://uz.sputniknews.ru/20220816/video-kak-vosstanavlivayut-promyshlennost-v-lnr-27181831.html
Видео: как восстанавливают промышленность в ЛНР
Видео: как восстанавливают промышленность в ЛНР
Беловодский маслодельный завод – одно из главных промышленных предприятий Беловодского района Луганской Народной Республики. Здесь работает более 200 человек.
2022-08-16T17:22+0500
2022-08-16T17:22+0500
2022-08-16T17:22+0500
видео
восстановление
лнр
промышленность
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Корреспондент Sputnik Узбекистан Алина Ниязбакиева побывала на маслодельном заводе в Беловодском районе ЛНР. Предприятие не прекращало работу, даже когда район освобождали от киевских боевиков. В результате на заводе сумели сохранить производство, и смогли выплачивать зарплату всем сотрудникам, а теперь возобновили поставки продукции по всей ЛНР.Как выглядит завод сейчас - смотрите в нашем видео.Читайте также:
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восстановление, лнр, промышленность, видео
восстановление, лнр, промышленность, видео
Видео: как восстанавливают промышленность в ЛНР
Эксклюзив
Беловодский маслодельный завод – одно из главных промышленных предприятий Беловодского района Луганской Народной Республики. Здесь работает более 200 человек.
Корреспондент Sputnik Узбекистан Алина Ниязбакиева побывала на маслодельном заводе в Беловодском районе ЛНР.
Предприятие не прекращало работу, даже когда район освобождали от киевских боевиков. В результате на заводе сумели сохранить производство, и смогли выплачивать зарплату всем сотрудникам, а теперь возобновили поставки продукции по всей ЛНР.
Как выглядит завод сейчас - смотрите в нашем видео.