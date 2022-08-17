https://uz.sputniknews.ru/20220817/ekspert-nazval-glavnye-priznaki-slabogo-immuniteta--27200913.html
Эксперт назвал главные признаки слабого иммунитета
Эксперт назвал главные признаки слабого иммунитета
Слабая иммунная система снижает качество жизни.
2022-08-17T07:00+0500
2022-08-17T07:00+0500
2022-08-17T07:00+0500
это интересно
иммунитет
здоровье
мнение эксперта
врач
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Есть четыре главных признака, которые указывают на ослабленный иммунитет, рассказал врач-пульмонолог Том Ядегар.Первый признак – частые болезни. Постоянные болезни и систематическое употребление антибиотиков негативно сказываются на иммунитете. Лекарственные препараты ослабляют его. По мнению врача, лучше укреплять иммунную систему, а не "кормить" ее таблетками.Также нервное напряжение повышает риск заражения инфекциями и затягивает процесс выздоровления от болезни.При хорошем иммунитете организм быстро заживляет раны. Однако, если в его работе сбой, то и заживление проходит долго. Если вы столкнулись с таким случаем, то стоит обратиться к врачу.Постоянная усталость – еще один тревожный признак. Если усталость не проходит, то следует сдать анализы и проверить иммунную систему. Источником усталости может быть инфекция, с которой борется организм, добавил Ядегар.Читайте также:Как избавиться от боли в поясницеКакие продукты предпочитают долгожители
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иммунитет, здоровье, мнение эксперта, врач
иммунитет, здоровье, мнение эксперта, врач
Эксперт назвал главные признаки слабого иммунитета
Слабая иммунная система может не только привести к развитию заболеваний, но и в целом снизить качество жизни.
Есть четыре главных признака, которые указывают на ослабленный иммунитет, рассказал врач-пульмонолог Том Ядегар.
Первый признак – частые болезни. Постоянные болезни и систематическое употребление антибиотиков негативно сказываются на иммунитете. Лекарственные препараты ослабляют его. По мнению врача, лучше укреплять иммунную систему, а не "кормить" ее таблетками.
Также нервное напряжение повышает риск заражения инфекциями и затягивает процесс выздоровления от болезни.
При хорошем иммунитете организм быстро заживляет раны. Однако, если в его работе сбой, то и заживление проходит долго. Если вы столкнулись с таким случаем, то стоит обратиться к врачу.
Постоянная усталость – еще один тревожный признак. Если усталость не проходит, то следует сдать анализы и проверить иммунную систему. Источником усталости может быть инфекция, с которой борется организм, добавил Ядегар.