https://uz.sputniknews.ru/20220817/ekspert-nazval-glavnye-priznaki-slabogo-immuniteta--27200913.html

Эксперт назвал главные признаки слабого иммунитета

Эксперт назвал главные признаки слабого иммунитета

Слабая иммунная система снижает качество жизни.

2022-08-17T07:00+0500

2022-08-17T07:00+0500

2022-08-17T07:00+0500

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Есть четыре главных признака, которые указывают на ослабленный иммунитет, рассказал врач-пульмонолог Том Ядегар.Первый признак – частые болезни. Постоянные болезни и систематическое употребление антибиотиков негативно сказываются на иммунитете. Лекарственные препараты ослабляют его. По мнению врача, лучше укреплять иммунную систему, а не "кормить" ее таблетками.Также нервное напряжение повышает риск заражения инфекциями и затягивает процесс выздоровления от болезни.При хорошем иммунитете организм быстро заживляет раны. Однако, если в его работе сбой, то и заживление проходит долго. Если вы столкнулись с таким случаем, то стоит обратиться к врачу.Постоянная усталость – еще один тревожный признак. Если усталость не проходит, то следует сдать анализы и проверить иммунную систему. Источником усталости может быть инфекция, с которой борется организм, добавил Ядегар.Читайте также:Как избавиться от боли в поясницеКакие продукты предпочитают долгожители

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иммунитет, здоровье, мнение эксперта, врач