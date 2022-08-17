https://uz.sputniknews.ru/20220817/kitay-nachal-ucheniya-v-jeltom-more--27215703.html

Китай начал учения в Желтом море

Китай начал учения в Желтом море

КНР проводит военные учения в районах Желтого моря.

2022-08-17T13:34+0500

2022-08-17T13:34+0500

2022-08-17T13:34+0500

в мире

китай

военные учения

море

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Китай объявил о проведении военных учений в акватории Желтого моря. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управления КНР по обеспечению безопасности на море.По данным управления, учения будут проходить в период с 17 по 19 августа в нескольких районах моря недалеко от побережья провинции Шаньдун.При этом на время военных учений в районах боевой подготовки запретили проход суднам. Координаты привели на сайте ведомства.Ранее, во вторник китайские военные провели военные учения в пяти зонах Южно-Китайского моря, в понедельник — учения прошли в южной части Тайваньского пролива.Напомним: после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелосии на Тайвань Пекин объявил о начале военных учений, а также ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:Китай провел учения в Южно-Китайском мореКитай призвал не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова

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китай, военные учения, море