https://uz.sputniknews.ru/20220817/pochemu-effekt-ot-antirossiyskix-sanktsiy-okazalsya-nije-ojidaemogo-27222124.html

Почему эффект от антироссийских санкций оказался ниже ожидаемого

Почему эффект от антироссийских санкций оказался ниже ожидаемого

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач объяснил на экономическом форуме ШОС в Ташкенте, почему санкционный эффект оказался ниже ожидаемого и какое влияние на партнеров РФ оказывает это давление.

2022-08-17T16:12+0500

2022-08-17T16:12+0500

2022-08-17T16:12+0500

экономика

шос

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Партнеры России ощущают влияние санкционного давления, в том числе, партнеры по Евразийскому экономическому союзу, СНГ, ШОС.Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач на экономическом форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Ташкенте.При этом экономический эффект от санкций, прогнозируемый международными организациями, уже оказывается ниже ожидаемого, подчеркнул он.Он также отметил, что ВВП Узбекистана растет согласно прогнозам МВФ. За первые шесть месяцев этого года он составил 5,4%. Такая динамика, по словам замминистра, говорит в пользу более скоростной перестройки и экономических кооперационных связей, и логистических цепочек. А это совсем не то, что ожидали страны, инициировавшие и вводившие санкции.По словам Вольвача, одним из ответов на современные вызовы должно стать углубление производственной кооперации и наращивание технологического суверенитета наших государств.Вольвач также выразил готовность России работать по этим направлениям со всеми партнерами по ШОС на взаимовыгодных условиях, при этом не допуская рисков применения вторичных санкций.При этом он отметил большой нереализованный потенциал, в частности, — экспортный. По оценкам российской стороны, поставки стран ШОС на рынок России могут достигать $23 млрд.По его словам, рост экспорта происходит не только за счет традиционных товаров в виде металлов, минеральных ресурсов, древесины, но и готовых пищевых продуктов, оптических инструментов, товаров энергомашиностроения.При этом, отметил Вольвач, Росси может предложить союзникам и партнерам технологии и практики в области инфраструктуры, социальных услуг, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, государственного управления.В рамках ШОС удалось согласовать ряд ключевых инициатив и соответствующих регулирующих документов для промышленного взаимодействия и кооперации наших стран, отметил замминистра.Так, гармонизация странами ШОС правил и процедур оценки соответствия будет способствовать устранению технических барьеров во взаимной торговле.Он также добавил, что не менее важно обеспечение стабильности и безопасности финансовых систем. По его словам, перед странами ШОС встала необходимость расширения практики применения нацвалют и увеличения их доли во взаиморасчетах между заинтересованными государствами Организации.Он отметил, что в настоящее время идет работа над дальнейшим увеличением данного показателя за счет наращивания биржевой торговли, развития расчетов с использованием независимой платежной инфраструктуры.Читайте также:ШОС продолжит добиваться совместимости платежных системВоитов: странам ШОС необходимо сплотиться

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