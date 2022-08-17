Почему эффект от антироссийских санкций оказался ниже ожидаемого
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяЗамминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач выступает на экономическом форуме ШОС в Ташкенте
© Sputnik / Анна Желиховская
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач объяснил на экономическом форуме ШОС в Ташкенте, почему санкционный эффект оказался ниже ожидаемого и какое влияние на партнеров РФ оказывает это давление.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Партнеры России ощущают влияние санкционного давления, в том числе, партнеры по Евразийскому экономическому союзу, СНГ, ШОС.
Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач на экономическом форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Ташкенте.
При этом экономический эффект от санкций, прогнозируемый международными организациями, уже оказывается ниже ожидаемого, подчеркнул он.
“Если в апреле этого года Международный валютный фонд прогнозировал снижение реального внутреннего валового продукта России на 8,5% относительно уровня 2021 года, то уже в июльском прогнозе это значение было скорректировано до 6%”, — уточнил Вольвач.
Он также отметил, что ВВП Узбекистана растет согласно прогнозам МВФ. За первые шесть месяцев этого года он составил 5,4%. Такая динамика, по словам замминистра, говорит в пользу более скоростной перестройки и экономических кооперационных связей, и логистических цепочек. А это совсем не то, что ожидали страны, инициировавшие и вводившие санкции.
По словам Вольвача, одним из ответов на современные вызовы должно стать углубление производственной кооперации и наращивание технологического суверенитета наших государств.
“Речь идет не только о замещении поставок отдельных комплектующих, но и развитии новых логистических путей, обеспечении возможностей бесперебойного осуществления платежей, наращивании научно-технологичного и культурного сотрудничества”, — сказал замминистра.
Вольвач также выразил готовность России работать по этим направлениям со всеми партнерами по ШОС на взаимовыгодных условиях, при этом не допуская рисков применения вторичных санкций.
“Первые результаты нашей работы видны уже сегодня. К примеру, товарооборот России со странами-членами ШОС за январь-май 2022 года увеличился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг более $80 млрд”, — рассказал Вольвач.
При этом он отметил большой нереализованный потенциал, в частности, — экспортный. По оценкам российской стороны, поставки стран ШОС на рынок России могут достигать $23 млрд.
"Этот потенциал обеспечивается преимущественно товарами высоких переделов, включая машины, оборудование, комплектующие, одежду и другую номенклатуру. В свою очередь, мы можем нарастить экспорт в страны ШОС более чем на $19 млрд”, — добавил замминистра.
По его словам, рост экспорта происходит не только за счет традиционных товаров в виде металлов, минеральных ресурсов, древесины, но и готовых пищевых продуктов, оптических инструментов, товаров энергомашиностроения.
При этом, отметил Вольвач, Росси может предложить союзникам и партнерам технологии и практики в области инфраструктуры, социальных услуг, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, государственного управления.
В рамках ШОС удалось согласовать ряд ключевых инициатив и соответствующих регулирующих документов для промышленного взаимодействия и кооперации наших стран, отметил замминистра.
Так, гармонизация странами ШОС правил и процедур оценки соответствия будет способствовать устранению технических барьеров во взаимной торговле.
“Считаем эффективным механизм проведения экспертных консультаций по данному вопросу. Удачный пример — уже установленные в рамках ЕАЭС порядок и условия устранения таких технических барьеров“, — уточнил Вольвач.
Он также добавил, что не менее важно обеспечение стабильности и безопасности финансовых систем. По его словам, перед странами ШОС встала необходимость расширения практики применения нацвалют и увеличения их доли во взаиморасчетах между заинтересованными государствами Организации.
“Во взаиморасчетах в ЕАЭС мы уже вышли на 77-процентный уровень расчета в нацвалюта”, — обратил внимание замминистра.
Он отметил, что в настоящее время идет работа над дальнейшим увеличением данного показателя за счет наращивания биржевой торговли, развития расчетов с использованием независимой платежной инфраструктуры.
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