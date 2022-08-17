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Секретарь Совбеза России прилетит в Ташкент
Секретарь Совбеза России прилетит в Ташкент
Николай Патрушев в пятницу примет участие в ежегодной встрече секретарей совбезов ШОС. Она пройдет в Узбекистане, председательствующем в организации.
2022-08-17T17:06+0500
2022-08-17T17:06+0500
2022-08-17T17:06+0500
общество
секретарь совбеза рф
ташкент
николай патрушев
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пример участие в семнадцатой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России. Отмечается, что мероприятие пройдет в пятницу в Ташкенте. Планируется обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества в сферах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, а также обеспечения международной информационной безопасности.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан.Читайте также:В Самарканд прибыла колонна автомобилей из государств ШОСАшимов: одна из задач ШОС – стать оазисом стабильности
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секретарь совбеза рф, ташкент, николай патрушев, шос, узбекистан
секретарь совбеза рф, ташкент, николай патрушев, шос, узбекистан
Секретарь Совбеза России прилетит в Ташкент
Николай Патрушев в пятницу примет участие в ежегодной встрече секретарей совбезов ШОС. Она пройдет в Узбекистане, председательствующем в организации.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пример участие в семнадцатой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России. Отмечается, что мероприятие пройдет в пятницу в Ташкенте.
"Состоится обмен мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС", — говорится в сообщении.
Планируется обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества в сферах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, а также обеспечения международной информационной безопасности.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
В этом году Беларусь официально подала
заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан.