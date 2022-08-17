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Снова за парты: когда в Узбекистане начинается учебный год
Снова за парты: когда в Узбекистане начинается учебный год
Государственная инспекция по надзору за качеством образования объявила дату начала нового учебного года в стране.
2022-08-17T13:08+0500
2022-08-17T13:08+0500
2022-08-17T13:08+0500
общество
узбекистан
учебный год
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Узбекистане объявили дату начала нового учебного года.Как сообщает Государственная инспекция по надзору за качеством образования, учащиеся вернутся за парты 5 сентября.Это связано с празднованием в республике Дня независимости и растянувшимися выходными. Календарь на первые пять дней осени выглядит следующим образом:Дополнительные нерабочие дни установлены указом президента.Читайте также:Сколько стоит собрать ребенка в школу – инфографикаКак должен выглядеть узбекский школьник
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узбекистан, учебный год
Снова за парты: когда в Узбекистане начинается учебный год
Государственная инспекция по надзору за качеством образования объявила дату начала нового учебного года в стране.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Узбекистане объявили дату начала нового учебного года.
Как сообщает
Государственная инспекция по надзору за качеством образования, учащиеся вернутся за парты 5 сентября.
Это связано с празднованием в республике Дня независимости и растянувшимися выходными. Календарь на первые пять дней осени выглядит следующим образом:
1 сентября — четверг (праздничный день);
2 сентября – пятница (дополнительный выходной день вне зависимости от типа рабочей недели);
3 сентября — суббота (дополнительный выходной день для сотрудников шестидневной рабочей недели);
4 сентября – воскресенье (выходной день).
Дополнительные нерабочие дни установлены указом
президента.