https://uz.sputniknews.ru/20220817/snova-za-party-kogda-v-uzbekistane-nachinaetsya-uchebnyy-god-27211566.html

Снова за парты: когда в Узбекистане начинается учебный год

Снова за парты: когда в Узбекистане начинается учебный год

Государственная инспекция по надзору за качеством образования объявила дату начала нового учебного года в стране.

2022-08-17T13:08+0500

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общество

узбекистан

учебный год

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Узбекистане объявили дату начала нового учебного года.Как сообщает Государственная инспекция по надзору за качеством образования, учащиеся вернутся за парты 5 сентября.Это связано с празднованием в республике Дня независимости и растянувшимися выходными. Календарь на первые пять дней осени выглядит следующим образом:Дополнительные нерабочие дни установлены указом президента.Читайте также:Сколько стоит собрать ребенка в школу – инфографикаКак должен выглядеть узбекский школьник

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