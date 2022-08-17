https://uz.sputniknews.ru/20220817/uzbekistan-i-azerbaydjan-namereny-dovesti-tovarooborot-do-1-mlrd-27219261.html
Узбекистан и Азербайджан намерены довести товарооборот до $1 млрд
Узбекистан и Азербайджан намерены довести товарооборот до $1 млрд
Посол рассказал, какие мероприятия проведут две страны.
2022-08-17T15:15+0500
2022-08-17T15:15+0500
2022-08-17T15:15+0500
экономика
узбекистан
азербайджан
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Ташкент и Баку намерены довести объем двустороннего товарооборота в кратчайшие сроки до $1 млрд, заявил посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан. Для увеличения товарооборота стороны планируют провести ряд мероприятий. В числе мероприятий – согласование "дорожной карты" создания совместного инвестиционного фонда, а также подписание необходимых межправительственных документов. По словам Гулиева, в фонде Узбекистан получит 25%, а Азербайджан - 75%.Также стороны собираются реализовать совместные инвестиционные проекты, в том числе создание в Азербайджане кластера по производству шелка. Инвестиции в этот проект уже оцениваются в $1 млн. Для экспорта готовой шелковой продукции стороны создали совместные текстильные предприятия на территории Азербайджана.Кроме того, Узбекистан и Азербайджан намерены провести первый форум регионов, выставки национальных производств, первое заседание в рамках Делового совета и взаимные торговые миссии.Напомним: Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом.Читайте также:Стартовало заседание "Узбекистан – Азербайджан – Турция"Алиев пригласил Мирзиёева посетить Азербайджан с официальном визитом
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узбекистан, азербайджан, товарооборот
узбекистан, азербайджан, товарооборот
Узбекистан и Азербайджан намерены довести товарооборот до $1 млрд
Посол Азербайджана рассказал, какие мероприятия проведут две страны для увеличение товарооборота.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
Ташкент и Баку намерены довести объем двустороннего товарооборота в кратчайшие сроки до $1 млрд, заявил посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
Для увеличения товарооборота стороны планируют провести ряд мероприятий. В числе мероприятий – согласование "дорожной карты" создания совместного инвестиционного фонда, а также подписание необходимых межправительственных документов. По словам Гулиева, в фонде Узбекистан получит 25%, а Азербайджан - 75%.
Также стороны собираются реализовать совместные инвестиционные проекты, в том числе создание в Азербайджане кластера по производству шелка. Инвестиции в этот проект уже оцениваются в $1 млн. Для экспорта готовой шелковой продукции стороны создали совместные текстильные предприятия на территории Азербайджана.
"Планируется применить опыт Узбекистана в производстве высококачественной текстильной продукции. Также достигнута договоренность об организации совместного предприятия по производству ювелирных изделий с инвестиционной стоимостью $1,2 млн на площади 550 квадратных метров в Учтепинском районе Ташкента", - уточнил посол.
Кроме того, Узбекистан и Азербайджан намерены провести первый форум регионов, выставки национальных производств, первое заседание в рамках Делового совета и взаимные торговые миссии.
Напомним: Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом.