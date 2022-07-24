https://uz.sputniknews.ru/20220724/aliev-priglasil-mirziyoeva-posetit-azerbaydjan-s-ofitsialnom-vizitom--26476270.html
Алиев пригласил Мирзиёева посетить Азербайджан с официальном визитом
Алиев пригласил Мирзиёева посетить Азербайджан с официальном визитом
Сегодня состоялся телефонный разговор глав двух стран.
2022-07-24T19:20+0500
2022-07-24T19:20+0500
2022-07-24T19:20+0500
политика
ильхам алиев
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Баку с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.Во время телефонного разговора стороны отметили, что достигнутые в ходе визита Алиева в Узбекистан договоренности, реализуются.Кроме того, главы государств отметили вопросы заседания Азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии и трехсторонних встреч министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции.В конце беседы Алиев вновь выразил поддержку в связи с недавними событиями в Каракалпакстане.Ранее президент Азербайджана посетил Узбекистан с рабочим визитом, в ходе которого были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве.Читайте также:Шавкат Мирзиёев рассказал о роли Азербайджана для Узбекистана – видеоКак изменится сотрудничество Ташкента и Баку – мнение политолога
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ильхам алиев
Алиев пригласил Мирзиёева посетить Азербайджан с официальном визитом
Сегодня состоялся телефонный разговор глав двух стран. В ходе беседы Алиев пригласил Мирзиёева приехать в Азербайджан с рабочей поездкой.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Баку с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Во время телефонного разговора стороны отметили, что достигнутые в ходе визита Алиева в Узбекистан договоренности, реализуются.
Кроме того, главы государств отметили вопросы заседания Азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии и трехсторонних встреч министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции.
В конце беседы Алиев вновь выразил
поддержку в связи с недавними событиями в Каракалпакстане.
Ранее президент Азербайджана посетил
Узбекистан с рабочим визитом, в ходе которого были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве.