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Узбекистанец стал чемпионом мира по вольной борьбе
Узбекистанец стал чемпионом мира по вольной борьбе
Спортсмен победил, обыграв соперников из пяти стран мира.
2022-08-17T17:31+0500
2022-08-17T17:31+0500
2022-08-17T17:57+0500
спорт
узбекистанец
спортивные соревнования
вольная борьба
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Узбекистанский спортсмен завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе на молодежном чемпионате в Болгарии, передает пресс-служба Министерства развития спорта республики.Так, узбекистанец Умиджон Джалолов выиграл золотую медаль, победив соперников из Азербайджана, Кыргызстана, Чили, США и Японии. Спортсмен выступал в весовой категории до 65 кг. Напомним: в столице Болгарии продолжает молодёжный чемпионат мира по вольной борьбе. В нем принимают участие представители более пятидесяти стран мира. Соревнование продлится до 21 августа. Узбекистанцы будут участвовать во всех видах борьбы.Читайте также:Узбекистанские фехтовальщики выиграли "золото" на Исламских играхУзбекистанка установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх
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Узбекистанец стал чемпионом мира по вольной борьбе
17:31 17.08.2022 (обновлено: 17:57 17.08.2022)
Спортсмен обыграл соперников из Азербайджана, Кыргызстана, Чили, США и Японии.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
Узбекистанский спортсмен завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе на молодежном чемпионате в Болгарии, передает пресс-служба
Министерства развития спорта республики.
Так, узбекистанец Умиджон Джалолов выиграл золотую медаль, победив соперников из Азербайджана, Кыргызстана, Чили, США и Японии. Спортсмен выступал в весовой категории до 65 кг.
Напомним: в столице Болгарии продолжает молодёжный чемпионат мира по вольной борьбе. В нем принимают участие представители более пятидесяти стран мира. Соревнование продлится до 21 августа. Узбекистанцы будут участвовать во всех видах борьбы.