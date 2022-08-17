https://uz.sputniknews.ru/20220817/uzbekistanets-stal-chempionom-mira-po-volnoy-borbe--27223696.html

Узбекистанец стал чемпионом мира по вольной борьбе

Узбекистанец стал чемпионом мира по вольной борьбе

Спортсмен победил, обыграв соперников из пяти стран мира.

2022-08-17T17:31+0500

2022-08-17T17:31+0500

2022-08-17T17:57+0500

спорт

узбекистанец

спортивные соревнования

вольная борьба

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Узбекистанский спортсмен завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе на молодежном чемпионате в Болгарии, передает пресс-служба Министерства развития спорта республики.Так, узбекистанец Умиджон Джалолов выиграл золотую медаль, победив соперников из Азербайджана, Кыргызстана, Чили, США и Японии. Спортсмен выступал в весовой категории до 65 кг. Напомним: в столице Болгарии продолжает молодёжный чемпионат мира по вольной борьбе. В нем принимают участие представители более пятидесяти стран мира. Соревнование продлится до 21 августа. Узбекистанцы будут участвовать во всех видах борьбы.Читайте также:Узбекистанские фехтовальщики выиграли "золото" на Исламских играхУзбекистанка установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх

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