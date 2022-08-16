Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20220816/uzbekistanka-ustanovila-rekord-po-tyajeloy-atletike-na-islamskix-igrax--27182226.html
Узбекистанка установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх
Узбекистанка установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх
В Турции продолжаются международные спортивные соревнования.
2022-08-16T20:16+0500
2022-08-16T20:16+0500
спорт
узбекистанка
медаль
победа
золото
тяжелая атлетика
спортивные соревнования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/10/27182035_0:177:3045:1889_1920x0_80_0_0_485e55a7f264a922e2f95b0d24a40cd2.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Узбекистанская спортсменка Турсуной Джабборова завоевала золотую медаль и установила рекорд по тяжелой атлетике в рамках V Игр исламской солидарности. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.Джабборова выступила в женской категории до 87 кг. В рывке она сначала подняла 102 кг, потом 106 кг, а затем 109 кг. Так, спортсменка установила новый рекорд турнира и стала абсолютным победителем.Ранее паралимпийцы из республики выиграли восемь наград различного достоинства на Исламских играх. Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.Читайте также:Узбекистанские гимнастки покоряют Игры исламской солидарностиУзбекистанские атлеты завоевали медали на Исламских играх
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/10/27182035_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dce7e8188c6085d73f19cd5cd54bc11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистанка, медаль, победа, золото, тяжелая атлетика, спортивные соревнования
узбекистанка, медаль, победа, золото, тяжелая атлетика, спортивные соревнования

Узбекистанка установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх

20:16 16.08.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанка выиграла медаль по тяжелой атлетике на Исламских играх
Узбекистанка выиграла медаль по тяжелой атлетике на Исламских играх - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В турецком городе Конья продолжаются международные спортивные соревнования. Узбекистан заработал еще одну награду в свою копилку.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Узбекистанская спортсменка Турсуной Джабборова завоевала золотую медаль и установила рекорд по тяжелой атлетике в рамках V Игр исламской солидарности. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.
Джабборова выступила в женской категории до 87 кг. В рывке она сначала подняла 102 кг, потом 106 кг, а затем 109 кг. Так, спортсменка установила новый рекорд турнира и стала абсолютным победителем.
Ранее паралимпийцы из республики выиграли восемь наград различного достоинства на Исламских играх.
Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.
Читайте также:
Узбекистанские гимнастки покоряют Игры исламской солидарности
Узбекистанские атлеты завоевали медали на Исламских играх
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0