https://uz.sputniknews.ru/20220816/uzbekistanka-ustanovila-rekord-po-tyajeloy-atletike-na-islamskix-igrax--27182226.html
Узбекистанка установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх
Узбекистанка установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх
В Турции продолжаются международные спортивные соревнования.
2022-08-16T20:16+0500
2022-08-16T20:16+0500
2022-08-16T20:16+0500
спорт
узбекистанка
медаль
победа
золото
тяжелая атлетика
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Узбекистанская спортсменка Турсуной Джабборова завоевала золотую медаль и установила рекорд по тяжелой атлетике в рамках V Игр исламской солидарности. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.Джабборова выступила в женской категории до 87 кг. В рывке она сначала подняла 102 кг, потом 106 кг, а затем 109 кг. Так, спортсменка установила новый рекорд турнира и стала абсолютным победителем.Ранее паралимпийцы из республики выиграли восемь наград различного достоинства на Исламских играх. Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.Читайте также:Узбекистанские гимнастки покоряют Игры исламской солидарностиУзбекистанские атлеты завоевали медали на Исламских играх
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узбекистанка, медаль, победа, золото, тяжелая атлетика, спортивные соревнования
узбекистанка, медаль, победа, золото, тяжелая атлетика, спортивные соревнования
Узбекистанка установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх
В турецком городе Конья продолжаются международные спортивные соревнования. Узбекистан заработал еще одну награду в свою копилку.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
Узбекистанская спортсменка Турсуной Джабборова завоевала золотую медаль и установила рекорд по тяжелой атлетике в рамках V Игр исламской солидарности. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета страны.
Джабборова выступила в женской категории до 87 кг. В рывке она сначала подняла 102 кг, потом 106 кг, а затем 109 кг. Так, спортсменка установила новый рекорд турнира и стала абсолютным победителем.
Ранее паралимпийцы из республики выиграли
восемь наград различного достоинства на Исламских играх.
Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.