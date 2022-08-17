https://uz.sputniknews.ru/20220817/uzbekistanskie-fextovalschiki-vyigrali-zoloto-na-islamskix-igrax--27210962.html
Узбекистанские фехтовальщики выиграли "золото" на Исламских играх
Узбекистанские фехтовальщики выиграли "золото" на Исламских играх
В Турции продолжаются международные спортивные соревнования.
2022-08-17T11:51+0500
2022-08-17T11:51+0500
2022-08-17T11:51+0500
спорт
фехтование
узбекистанцы
золото
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Сборная Узбекистана по фехтованию завоевала "золото" в рамках V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.Мужская команда заняла первое место со счетом 45:36, одолев соперников из Турции.Ранее узбекистанская спортсменка Турсуной Джабборова завоевала золотую медаль и установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.Читайте также:Узбекистан уверенно занимает второе место в Исламских играхУзбекистанские гимнастки покоряют Игры исламской солидарности
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фехтование, узбекистанцы, золото, спортивные соревнования
фехтование, узбекистанцы, золото, спортивные соревнования
Узбекистанские фехтовальщики выиграли "золото" на Исламских играх
В турецком городе Конья продолжаются международные спортивные соревнования. Узбекистан заработал еще одну награду в свою копилку.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
Сборная Узбекистана по фехтованию завоевала "золото" в рамках V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба
Национального олимпийского комитета страны.
Мужская команда заняла первое место со счетом 45:36, одолев соперников из Турции.
Ранее узбекистанская спортсменка Турсуной Джабборова завоевала
золотую медаль и установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх.
Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.