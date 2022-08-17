https://uz.sputniknews.ru/20220817/uzbekistanskie-fextovalschiki-vyigrali-zoloto-na-islamskix-igrax--27210962.html

Узбекистанские фехтовальщики выиграли "золото" на Исламских играх

Узбекистанские фехтовальщики выиграли "золото" на Исламских играх

В Турции продолжаются международные спортивные соревнования.

2022-08-17T11:51+0500

2022-08-17T11:51+0500

2022-08-17T11:51+0500

спорт

фехтование

узбекистанцы

золото

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Сборная Узбекистана по фехтованию завоевала "золото" в рамках V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.Мужская команда заняла первое место со счетом 45:36, одолев соперников из Турции.Ранее узбекистанская спортсменка Турсуной Джабборова завоевала золотую медаль и установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играх.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.Читайте также:Узбекистан уверенно занимает второе место в Исламских играхУзбекистанские гимнастки покоряют Игры исламской солидарности

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фехтование, узбекистанцы, золото, спортивные соревнования