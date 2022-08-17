https://uz.sputniknews.ru/20220817/v-berline-podojgli-ofis-ministra-po-delam-semi-vystupavshey-za-zakon-o-smene-pola-27228997.html

В Берлине подожгли офис министра по делам семьи, выступавшей за закон о смене пола

В Берлине подожгли офис министра по делам семьи, выступавшей за закон о смене пола

В немецкой партии "Союз 90/Зеленые" сообщили, что нанесен значительный ущерб, сумма пока не определена.

2022-08-17T18:41+0500

2022-08-17T18:41+0500

2022-08-17T18:41+0500

в мире

берлин

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Офис немецкого министра по делам семьи Лизы Паус в ее избирательном округе в Берлине подожгли неизвестные. Сведений о пострадавших нет, в данное время идет следствие. Об этом в среду сообщило местное отделение партии "Союз 90/Зеленые".Также представители "Союз 90/Зеленые" добавили, что "госбезопасность уже начала расследование" данного инцидента.Известно, что Лиза Паус из партии "Союз 90/Зеленые" была выдвинула на пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ в апреле после скандальной отставки своей предшественницы Анны Шпигель.Напомним: в июне этого года Паус вместе с министром юстиции ФРГ Марко Бушманном представила общественности спорный законопроект "о самоопределении", речь идет о расширении возможностей для граждан Германии в вопросе о смене пола. Так, согласно законопроекту, граждане смогут самостоятельно подавать прошения о смене пола в органы ЗАГС без ранее необходимых медицинских заключений, в частности, двух психиатрических. Данные права распространяются на подростков с 14 лет при условии согласия родителей или по решению суда по делам о несовершеннолетних. Менять пол в паспорте можно будет ежегодно.Законопроект подвергается критике как среди научного сообщества Германии, так и у населения. Каждый четвертый немецкий гражданин выступает против данной инициативы, почти половина - против части, которая касается расширения полномочий подростков с 14 лет, сообщил ранее социологический институт YouGov.Читайте также:

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в берлине подожгли офис министра по делам семьи выступавшей за закон о смене пола лиза паус в немецкой партии союз 90 зеленые сообщили что нанесен значительный ущерб сумма пока не определена законопроект о самоопределении германия фрг