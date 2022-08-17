https://uz.sputniknews.ru/20220817/v-malayzii-otkrylsya-shou-rum-uzbekistanskoy-produktsii-27201490.html

В Малайзии открылся шоу-рум узбекистанской продукции

В Малайзии открылся шоу-рум узбекистанской продукции

В открытии шоу-рума участвовали представители обеих стран.

2022-08-17T08:02+0500

2022-08-17T08:02+0500

2022-08-17T08:02+0500

культура

малайзия

узбекистан

продукция

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Сегодня в столице Малайзии прошла церемония открытия шоу-рума узбекистанских товаров. Об этом сообщает ИА "Дуне".По данным информационного агентства, гости шоу-рума смогут ознакомится с множеством товаров узбекских производителей, включая продукцию текстильной, шелковой, кожаной, технической, медицинской и кондитерской промышленностей. Также посетители увидят изделия из керамики и дерева, ювелирные украшения ручной работы.Так, открытие шоу-рума увеличит экспорт товаров из Узбекистана в Малайзию и другие страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, это увеличит поток прямых инвестиций в республику и повысит туристический потенциал страны в регионе.В мероприятии приняли участие представители Узбекистана и Малайзии. При этом стороны подписали договоры на поставки продуктовых товаров из республики в Куала-Лумпур на сумму $1 млн.Ранее в столице Малайзии прошла Неделя узбекской культуры. Читайте также:Узбекистан открыл рынок индийским товарамВремя возможностей: Узбекистан стал важным участником российского импортозамещения

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