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В Малайзии открылся шоу-рум узбекистанской продукции
В Малайзии открылся шоу-рум узбекистанской продукции
В открытии шоу-рума участвовали представители обеих стран.
2022-08-17T08:02+0500
2022-08-17T08:02+0500
культура
малайзия
узбекистан
продукция
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Сегодня в столице Малайзии прошла церемония открытия шоу-рума узбекистанских товаров. Об этом сообщает ИА "Дуне".По данным информационного агентства, гости шоу-рума смогут ознакомится с множеством товаров узбекских производителей, включая продукцию текстильной, шелковой, кожаной, технической, медицинской и кондитерской промышленностей. Также посетители увидят изделия из керамики и дерева, ювелирные украшения ручной работы.Так, открытие шоу-рума увеличит экспорт товаров из Узбекистана в Малайзию и другие страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, это увеличит поток прямых инвестиций в республику и повысит туристический потенциал страны в регионе.В мероприятии приняли участие представители Узбекистана и Малайзии. При этом стороны подписали договоры на поставки продуктовых товаров из республики в Куала-Лумпур на сумму $1 млн.Ранее в столице Малайзии прошла Неделя узбекской культуры. Читайте также:Узбекистан открыл рынок индийским товарамВремя возможностей: Узбекистан стал важным участником российского импортозамещения
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малайзия, узбекистан, продукция
малайзия, узбекистан, продукция

В Малайзии открылся шоу-рум узбекистанской продукции

08:02 17.08.2022
© pexels.com/Kai PilgerОдежда на вешалках
Одежда на вешалках - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2022
© pexels.com/Kai Pilger
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В открытии шоу-рума приняли участие члены королевской семьи Малайзии, представители деловых кругов и крупных компаний, известные деятели культуры, а также СМИ.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Сегодня в столице Малайзии прошла церемония открытия шоу-рума узбекистанских товаров. Об этом сообщает ИА "Дуне".
По данным информационного агентства, гости шоу-рума смогут ознакомится с множеством товаров узбекских производителей, включая продукцию текстильной, шелковой, кожаной, технической, медицинской и кондитерской промышленностей. Также посетители увидят изделия из керамики и дерева, ювелирные украшения ручной работы.
Так, открытие шоу-рума увеличит экспорт товаров из Узбекистана в Малайзию и другие страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, это увеличит поток прямых инвестиций в республику и повысит туристический потенциал страны в регионе.
В мероприятии приняли участие представители Узбекистана и Малайзии. При этом стороны подписали договоры на поставки продуктовых товаров из республики в Куала-Лумпур на сумму $1 млн.
Ранее в столице Малайзии прошла Неделя узбекской культуры.
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