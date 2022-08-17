В столице запустили новые автобусные маршруты
С 16 августа в столице произошли изменения в транспортной жизни – появились новые маршруты автобусов.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Вчера в Ташкенте запустили новые автобусные маршруты, передает пресс-служба Тошшаҳартрансхизмат.
Всего появилось четыре следующих маршрута:
Маршрут № 20 (массив Ибн Сино-1 - улица Гулабад ): автобусы идут от конечной остановки "Массив Ибн Сино-1" по улицам Белтепа, Зангиота, Джарарык, Коксарай, Ипакчи, Кургонча, через мечеть Кукча, затем следуют по улицам Кукча Дарвоза и Лайлитогун до конечной остановки "Улица Гулабад".
На маршруте действуют 1-2 автобуса с интервалом 20-25 минут.
Маршрут № 52 (Вокзал "Ташкент" - Авиагородок): автобусы следуют круговым движением от конечной остановки "Вокзал Ташкент", по улицам Туркистан, Айбек, Нукус, Авлиёота, затем по улицам Сарыкуль, Гейдара Алиева, через Железнодорожный колледж, Азербайджанский культурный центр и Транспортный институт, потом идут по улицам Локомотивной и 1-й проезд С. Толипова до остановки Авиагородок.
На маршруте действует 1 автобус с интервалом 25 минут
Маршрут № 138 (метро "Беруни" - Медицинский городок): автобусы идут от конечной остановки "Метро Беруни" по улицам Беруни МКАД, Зафарабад, через махаллю Хувайдо, затем следуют по улицам Пахтачи, Фараби, Шифокорлар и Камарнисо до конечной остановки "Медицинский городок".
На маршруте действуют 1-2 автобуса с интервалом 20-25 минут.
Маршрут № 139 (метро "Чиланзар" - массив Бирлик): автобусы идут от конечной остановки "Метро Чиланзар" по МКАД через магазин "Шухрат", затем следуют по улице Фархадской, через Фархадский рынок, Учтепинский хокимият, улицам Джурджани и Учтепа до конечной остановки "Массив Бирлик". В обратную сторону автобусы идут круговым движением от конечной остановки "Массив Бирлик по улицам Куркам, Кукча дарвоза и Назарбек.
На маршруте действуют 3-4 автобуса с интервалом 12-15 минут.
Ранее появилась информация, что Узбекистан возобновит автобусное сообщение между Гулистаном и Кокандом через территорию Таджикистана.
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