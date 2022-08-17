https://uz.sputniknews.ru/20220817/v-stolitse-zapustili-novye-avtobusnye-marshruty--27207008.html

В столице запустили новые автобусные маршруты

В столице запустили новые автобусные маршруты

В Ташкенте произошли изменения в жизни пассажиров.

2022-08-17T09:59+0500

2022-08-17T09:59+0500

2022-08-17T09:59+0500

общество

ташкент

автобусы

маршрут

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Вчера в Ташкенте запустили новые автобусные маршруты, передает пресс-служба Тошшаҳартрансхизмат. Всего появилось четыре следующих маршрута:На маршруте действуют 1-2 автобуса с интервалом 20-25 минут.На маршруте действует 1 автобус с интервалом 25 минутНа маршруте действуют 1-2 автобуса с интервалом 20-25 минут.На маршруте действуют 3-4 автобуса с интервалом 12-15 минут.Ранее появилась информация, что Узбекистан возобновит автобусное сообщение между Гулистаном и Кокандом через территорию Таджикистана.Читайте также:Министр транспорта Узбекистана посетит ТуркменистанТашкент и Нижний Новгород свяжет автобусный маршрут

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ташкент, автобусы, маршрут