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Узбекистан возобновит автобусный маршрут через Таджикистан
Узбекистан возобновит автобусный маршрут через Таджикистан
Маршрут соединит Сырдарьинскую область с Ферганской долиной.
2022-08-11T21:53+0500
2022-08-11T21:53+0500
2022-08-11T21:53+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Узбекистан возобновит автобусное сообщение между Гулистаном и Кокандом через территорию Таджикистана. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.Пассажирам рейса в поездке понадобится загранпаспорт, однако на территории Таджикистана автобусы не будут высаживать и забирать людей. Они будут только проходить через пограничные посты "Ховсабад" и "Андархон".Планируется, что рейсы будут ходить один раз в день с обоих сторон. Билет по данному маршруту будет стоить примерно 50 тысяч сумов.Ранее Ташкент возобновил автобусные рейсы в два российских города – Новосибирск и Омск.Читайте также:Ташкент и Нижний Новгород свяжет автобусный маршрутКак в Узбекистане организовывают международные автобусные рейсы
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узбекистан, автобусы, рейсы, таджикистан
Узбекистан возобновит автобусный маршрут через Таджикистан
Данный маршрут соединит центр Сырдарьинской области с Ферганской долиной.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik.
Узбекистан возобновит автобусное сообщение между Гулистаном и Кокандом через территорию Таджикистана. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
.
Пассажирам рейса в поездке понадобится загранпаспорт, однако на территории Таджикистана автобусы не будут высаживать и забирать людей. Они будут только проходить через пограничные посты "Ховсабад" и "Андархон".
Планируется, что рейсы будут ходить один раз в день с обоих сторон. Билет по данному маршруту будет стоить примерно 50 тысяч сумов.
Ранее Ташкент возобновил
автобусные рейсы в два российских города – Новосибирск и Омск.