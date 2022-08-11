https://uz.sputniknews.ru/20220811/tashkent-i-nijniy-novgorod-svyajet-avtobusnyy-marshrut-27034252.html

Ташкент и Нижний Новгород свяжет автобусный маршрут

Ташкент и Нижний Новгород свяжет автобусный маршрут

Автобусы в еще один российский город будут ходить один раз в неделю

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общество

автобус

ташкент

нижний новгород

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Между Ташкентом и Нижним Новгородом появился автобусное сообщение.По данным сайта Tashtrans.uz, автобусы будут выезжать с автовокзала Ташкента с 11 августа каждый четверг в 6.00.Стоимость проезда в одну стороны 953 тыс. сумов.С начала августа возобновилось автобусное сообщение с еще двумя российскими городами — Новосибирском и Омском.Читайте также: "Таштранс" запустил три новых маршрута в столице — подробности

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автобус, ташкент, нижний новгород