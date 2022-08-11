https://uz.sputniknews.ru/20220811/tashkent-i-nijniy-novgorod-svyajet-avtobusnyy-marshrut-27034252.html
Ташкент и Нижний Новгород свяжет автобусный маршрут
Ташкент и Нижний Новгород свяжет автобусный маршрут
Автобусы в еще один российский город будут ходить один раз в неделю
2022-08-11T11:01+0500
2022-08-11T11:01+0500
2022-08-11T11:37+0500
общество
автобус
ташкент
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26638766_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_daefc59b93f4a2163f1e37ff97fa221e.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Между Ташкентом и Нижним Новгородом появился автобусное сообщение.По данным сайта Tashtrans.uz, автобусы будут выезжать с автовокзала Ташкента с 11 августа каждый четверг в 6.00.Стоимость проезда в одну стороны 953 тыс. сумов.С начала августа возобновилось автобусное сообщение с еще двумя российскими городами — Новосибирском и Омском.Читайте также: "Таштранс" запустил три новых маршрута в столице — подробности
ташкент
нижний новгород
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26638766_62:0:438:282_1920x0_80_0_0_5ed1a2ac8795b6c86c568d0c41bca572.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
автобус, ташкент, нижний новгород
Ташкент и Нижний Новгород свяжет автобусный маршрут
11:01 11.08.2022 (обновлено: 11:37 11.08.2022)
Автобусы в еще один российский город будут ходить один раз в неделю
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Между Ташкентом и Нижним Новгородом появился автобусное сообщение.
По данным сайта Tashtrans.uz
, автобусы будут выезжать с автовокзала Ташкента с 11 августа каждый четверг в 6.00.
Стоимость проезда в одну стороны 953 тыс. сумов.
С начала августа возобновилось
автобусное сообщение с еще двумя российскими городами — Новосибирском и Омском.