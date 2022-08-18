https://uz.sputniknews.ru/20220818/-kak-izbavitsya-ot-golovnoy-boli--ekspert--27275578.html
Как избавиться от головной боли – эксперт
Как избавиться от головной боли – эксперт
Специалист рассказала, какие факторы влияют боль.
2022-08-18T23:00+0500
2022-08-18T23:00+0500
2022-08-18T23:00+0500
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Есть несколько простых, но эффективных способов справиться с головной болью, рассказала врач – цефалголог и отоневролог Анна Лацинова.Один из самых эффективных способов – наладить правильный режим сна. Постоянное уменьшение и увеличение продолжительности сна — это серьезный катализатор мигрени. Однако нужно учесть, что на данный недуг влияет и режим труда, отдыха, даже приема пищи, отмечает специалист.Популярный напиток - кофе тоже может быть источником неприятных ощущений. По словам врача, употребление напитка должно ограничиваться четырьмя чашками в день, им не стоит злоупотреблять. Также усилить приступ головной боли может физическая нагрузка.При хронической головной боли врач рекомендует пройти курс занятий когнитивно-поведенческой терапии. Это поможет справиться со стрессом и избавит от нервного напряжения, подвела итог Лацинова. Читайте также:Сколько должны спать детиКак легко просыпаться по утрам – советы эксперта
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как избавиться от головной боли болит голова причины почему как справиться как избавиться лечение мнение эксперта врача врач мигрень новости новость здоровье
как избавиться от головной боли болит голова причины почему как справиться как избавиться лечение мнение эксперта врача врач мигрень новости новость здоровье
Как избавиться от головной боли – эксперт
Специалист рассказала, какие факторы негативно влияют на появление боли.
Есть несколько простых, но эффективных способов справиться с головной болью, рассказала врач – цефалголог и отоневролог Анна Лацинова.
Один из самых эффективных способов – наладить правильный режим сна. Постоянное уменьшение и увеличение продолжительности сна — это серьезный катализатор мигрени. Однако нужно учесть, что на данный недуг влияет и режим труда, отдыха, даже приема пищи, отмечает специалист.
Популярный напиток - кофе тоже может быть источником неприятных ощущений. По словам врача, употребление напитка должно ограничиваться четырьмя чашками в день, им не стоит злоупотреблять. Также усилить приступ головной боли может физическая нагрузка.
"Поэтому если мигрень разыгралась, то не стоит бежать в спортзал. Зато занятия аэробными нагрузками в периоды между приступами станут очень хорошей профилактикой боли", — отметила врач.
При хронической головной боли врач рекомендует пройти курс занятий когнитивно-поведенческой терапии. Это поможет справиться со стрессом и избавит от нервного напряжения, подвела итог Лацинова.