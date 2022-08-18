https://uz.sputniknews.ru/20220818/-kak-izbavitsya-ot-golovnoy-boli--ekspert--27275578.html

Как избавиться от головной боли – эксперт

Как избавиться от головной боли – эксперт

Специалист рассказала, какие факторы влияют боль.

2022-08-18T23:00+0500

2022-08-18T23:00+0500

2022-08-18T23:00+0500

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Есть несколько простых, но эффективных способов справиться с головной болью, рассказала врач – цефалголог и отоневролог Анна Лацинова.Один из самых эффективных способов – наладить правильный режим сна. Постоянное уменьшение и увеличение продолжительности сна — это серьезный катализатор мигрени. Однако нужно учесть, что на данный недуг влияет и режим труда, отдыха, даже приема пищи, отмечает специалист.Популярный напиток - кофе тоже может быть источником неприятных ощущений. По словам врача, употребление напитка должно ограничиваться четырьмя чашками в день, им не стоит злоупотреблять. Также усилить приступ головной боли может физическая нагрузка.При хронической головной боли врач рекомендует пройти курс занятий когнитивно-поведенческой терапии. Это поможет справиться со стрессом и избавит от нервного напряжения, подвела итог Лацинова. Читайте также:Сколько должны спать детиКак легко просыпаться по утрам – советы эксперта

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