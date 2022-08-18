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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220818/kadyrov-zayavil-chto-ukrainu-napichkali-fashistskoy-ideologiey-27263824.html
Кадыров заявил, что Украину напичкали фашистской идеологией
Кадыров заявил, что Украину напичкали фашистской идеологией
По словам Кадырова, Запад продолжает молчать на тему фашизма.
2022-08-18T15:37+0500
2022-08-18T15:37+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
украина
фашизм
идеология
запад
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. С момента развала СССР Украина была напичкана фашистской идеологией, что и привело к трагедии. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Также он подчеркнул, что страны Запада продолжают молчать на эту тему, даже те, кто больше всего пострадал от идеологии Третьего рейха.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Читайте также:
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кадыров заявил что украину напичкали фашистской идеологией по словам кадырова запад продолжает молчать на тему фашизма телеграм
кадыров заявил что украину напичкали фашистской идеологией по словам кадырова запад продолжает молчать на тему фашизма телеграм

Кадыров заявил, что Украину напичкали фашистской идеологией

15:37 18.08.2022
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По словам Кадырова, Запад продолжает молчать на тему фашизма.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. С момента развала СССР Украина была напичкана фашистской идеологией, что и привело к трагедии. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Идея превосходства определенной расы обществу прививается с детства. Это известно всем. Львиная доля телеканалов, а также интернет-пространство Украины буквально были напичканы фашистской идеологией с момента развала СССР. Кроме того, в детских садах, школах и иных учебных заведениях на протяжении многих лет шла беспрепятственная агитация гитлеровских ценностей. Выросло целое поколение нацистов, но никому до этого на Западе не было дела. В итоге все это привело к трагедии", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он подчеркнул, что страны Запада продолжают молчать на эту тему, даже те, кто больше всего пострадал от идеологии Третьего рейха.
"Молчат все, кроме России. Пора бы уже очнуться, отринуть ложные представления о безвинной, переливающейся всеми цветами радуги Украине, и посмотреть правде в глаза. Поэтому и приходится констатировать, что нынешняя Украина – рассадник нацизма и фашизма, а Запад, в свою очередь, её покровитель", - добавил чеченский лидер.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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