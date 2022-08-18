https://uz.sputniknews.ru/20220818/kadyrov-zayavil-chto-ukrainu-napichkali-fashistskoy-ideologiey-27263824.html

Кадыров заявил, что Украину напичкали фашистской идеологией

Кадыров заявил, что Украину напичкали фашистской идеологией

По словам Кадырова, Запад продолжает молчать на тему фашизма.

2022-08-18T15:37+0500

2022-08-18T15:37+0500

2022-08-18T15:37+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

украина

фашизм

идеология

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24769778_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_d837756197bdb705cfa2c0906a6d884e.jpg

ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. С момента развала СССР Украина была напичкана фашистской идеологией, что и привело к трагедии. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Также он подчеркнул, что страны Запада продолжают молчать на эту тему, даже те, кто больше всего пострадал от идеологии Третьего рейха.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кадыров заявил что украину напичкали фашистской идеологией по словам кадырова запад продолжает молчать на тему фашизма телеграм