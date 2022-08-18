https://uz.sputniknews.ru/20220818/plovtsy-iz-uzbekistana-ustanovili-rekord-na-igrax-islamskoy-solidarnosti-27236945.html

Пловцы из Узбекистана установили рекорд на Играх исламской солидарности

Пловцы из Узбекистана установили рекорд на Играх исламской солидарности

В эти дни в турецком городе Конья продолжаются международные спортивные соревнования.

2022-08-18T08:01+0500

2022-08-18T08:01+0500

2022-08-18T08:01+0500

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Мужская команда по плаванию из Узбекистана установила рекорд Игр исламской солидарности в Конье. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, узбекистанские пловцы в среду приняли участие в мужской эстафете 4х100 метров, которая проходила в программе комплексного плавания. Именно там атлеты установили рекорд Игр, финишировав первыми, и пополнили копилку сборной республики очередными медалями высшего достоинства.В команду, представлявшую Узбекистан в данной дисциплине, вошли Алексей Тарасенко, Элдорбек Усмонов, Владислав Мустафин, Хуршиджон Турсунов.Кроме этого, в среду пловцы из Узбекистана также завоевали золотую и серебряную награды в соревнованиях вольным стилем на 100 метров. Алексей Тарасенко занял первое место с результатом 49,54 секунды, а Хуршиджон Турсунов — второе с результатом 49,61 секунды. Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности. V Игры проходят в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.Читайте также:Узбекистанские фехтовальщики выиграли "золото" на Исламских играхУзбекистанские гимнастки покоряют Игры исламской солидарности

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