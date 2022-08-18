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Рахмоналиев перейдёт в "Рубин"

Рахмоналиев перейдёт в "Рубин"

Футболист поменяет "Бунедкор" на "Рубин".

2022-08-18T18:17+0500

2022-08-18T18:17+0500

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рубин

футболист

фк "бунедкор"

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Футболист Умарали Рахмоналиев подписал контракт с ФК "Рубин", передает пресс-служба футбольного клуба.По данным пресс-службы, стороны подписали контракт на три года. Так, узбекистанский спортсмен присоединится к клубу в статусе свободного агента. Переход планируется уже этой зимой.Напомним: Умарали Рахмоналиев родился 18 августа 2003 года. Выступает в роли центрального полузащитника. В данный момент играет за столичную команду "Бунедкор". В клубе он сыграл двадцать один матч, забив семь голов.Читайте также:Элдор Шомуродов перейдет в "Болонью"Пловцы из Узбекистана установили рекорд на Играх исламской солидарности

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