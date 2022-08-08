https://uz.sputniknews.ru/20220808/eldor-shomurodov-pereydet-v-bolonyu-26920332.html

Элдор Шомуродов перейдет в "Болонью"

Элдор Шомуродов перейдет в "Болонью"

Узбекистанец поменяет клуб, за который будет играть.

2022-08-08T10:09+0500

2022-08-08T10:09+0500

2022-08-08T10:09+0500

спорт

элдор шомуродов

футбол

переход

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Эльдор Шомуродов, нападающий сборной Узбекистана и итальянской "Ромы", перейдет в футбольный клуб "Болонья". Об этом сообщает итальянский журналист Никколо Скира.По словам журналиста, "Болонья" возьмет в аренду Шомуродова у "Ромы" примерно за 9-10 млн евро. Он присоединится к "красно-синим" на правах аренды с условием выкупа. Планируется, что футболист подпишет контракт с "Болоньей" до 2027 года.Ранее сообщалось, что интерес к Шомуродову проявляют итальянская команда "Сассуоло", "Вулверхэмптон" из Англии и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.Напомним: узбекистанский футболист Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за 18 млн евро.Нападающий из Узбекистана провел за "волков" 40 матчей, забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач.Читайте также:Назван главный клуб-претендент на Элдора ШомуродоваУзбекистанские гандболистки выиграли первый матч на Исламских играх

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элдор шомуродов, футбол, переход