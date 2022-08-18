https://uz.sputniknews.ru/20220818/uzbekistan-nachnet-obuchat-inostrannyx-sotrudnikov-mvd-27267826.html
Узбекистан начнет обучать иностранных сотрудников МВД
Узбекистан начнет обучать иностранных сотрудников МВД
Согласно постановлению президента, в Узбекистане откроют подготовку иностранных военных в системе общественной безопасности. Договоренности уже достигнуты с несколькими странами.
2022-08-18T16:36+0500
2022-08-18T16:36+0500
2022-08-18T16:36+0500
общество
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мвд
постановление
президент
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Университет общественной безопасности Узбекистана откроет подготовку иностранных военных кадров в данной сфере.Это предусмотрено постановлением президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованным в четверг на сайте национальной базы законодательства Lex.uz.Как отмечается, Нацгвардия и МВД Узбекистана подписали меморандумы о взаимопонимании в сотрудничестве по подготовке и обучению кадров с коллегами из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Обучение военных специалистов будет организовано на основании официального обращения зарубежных государств, отмечается в документе.Профильным ведомствам поручено принять меры по совершенствованию и модернизации учебной и материально-технической базы университета. Это поможет создать условия, необходимые для обучения зарубежных кадров.Университет общественной безопасности Узбекистана был образован в апреле 2021 года на базе военно-технического института Национальной гвардии страны. Новый университет стал базовым вузом и научным учреждением по подготовке квалифицированных кадров для структур МВД и Нацгвардии страны.Читайте также:Военные из Кыргызстана будут учиться в вузах УзбекистанаВ Узбекистане появился еще один способ поступить в военный вуз по льготам
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узбекистан подготовка кадров военных сотрудников мвд постановление президент иностранных общественная безопасность достигнуты договоренности несколько стран с какими государствами
узбекистан подготовка кадров военных сотрудников мвд постановление президент иностранных общественная безопасность достигнуты договоренности несколько стран с какими государствами
Узбекистан начнет обучать иностранных сотрудников МВД
Согласно постановлению президента, в Узбекистане откроют подготовку иностранных военных в системе общественной безопасности. Договоренности уже достигнуты с несколькими странами.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Университет общественной безопасности Узбекистана откроет подготовку иностранных военных кадров в данной сфере.
Это предусмотрено постановлением президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованным в четверг на сайте национальной базы законодательства Lex.uz.
"Согласиться с предложением Национальной гвардии Республики Узбекистана о создании факультета по работе с зарубежными военными кадрами в Университете общественной безопасности Республики Узбекистан", — говорится в тексте документа.
Как отмечается, Нацгвардия и МВД Узбекистана подписали меморандумы о взаимопонимании в сотрудничестве по подготовке и обучению кадров с коллегами из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Обучение военных специалистов будет организовано на основании официального обращения зарубежных государств, отмечается в документе.
Профильным ведомствам поручено принять меры по совершенствованию и модернизации учебной и материально-технической базы университета. Это поможет создать условия, необходимые для обучения зарубежных кадров.
Университет общественной безопасности Узбекистана был образован в апреле 2021 года на базе военно-технического института Национальной гвардии страны.
Новый университет стал базовым вузом и научным учреждением по подготовке квалифицированных кадров для структур МВД и Нацгвардии страны.