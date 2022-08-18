https://uz.sputniknews.ru/20220818/uzbekkontsert-budet-sotrudnichat-s-krupnoy-muzykalnoy-kompaniey-iz-rossii-27247900.html

"Узбекконцерт" будет сотрудничать с крупной музыкальной компанией из России

"Узбекконцерт" будет сотрудничать с крупной музыкальной компанией из России

О чем договорились представители "Узбекконцерт" и российской компании "Хедлайнер" - читайте в нашем материале.

2022-08-18T10:03+0500

2022-08-18T10:03+0500

2022-08-18T12:33+0500

культура

россия

государственное учреждение "узбекконцерт"

сотрудничество

компания

музыка

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Директор "Узбекконцерт" Даврон Шералиев встретился с руководителем российской музыкальной компании "Хедлайнер". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.Известно, что на встрече также присутствовал председатель Палаты по охране авторских прав работников искусства, творческих деятелей и исполнителей Бобокул Тошев. По сообщению пресс-службы ведомства, стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве и проведении концертов, а также о кооперации в музыкальной сфере в целом.Кроме этого, стороны обсудили вопросы авторского права. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава отдела печати и информации "Узбекконцерт" Аббосжон Эргашев.Также в рамках сотрудничества для исполнителей из Узбекистана создадут благоприятные словия для реализации их музыкальной продукции на российском медиарынке. Помимо прочего, планируется запуск процедуры оплаты за использование музыки двух государств с полным соблюдением авторских прав исполнителей.Эргашев также сообщил, что 4 сентября в Ташкенте во второй раз пройдет фестивль рэп-музыки. В нем примут участие профессионалы и исполнители-любители. Также на фестиваль приглашены музыканты из России. В программе будут граффити-шоу, битбокс, хип-хоп танцы и выступления самих рэперов.Этот музыкальный фестиваль впервые прошел в 2019 году в ташкентском парке Анхор. Напомним: основной задачей компании "Хедлайнер Мьюзик" является управление деятельностью артистов, организация гастролей и концертов, распространение музыкальной продукции в России и странах ближнего зарубежья. Компания является официальным партнером крупнейших мировых музыкальных дистрибьюторов и добилась значительных результатов в музыкальной индустрии.Читайте также:

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узбекконцерт будет сотрудничать с крупной музыкальной компанией из россии headliner music хедлайнер исполнители о чем договорились представители узбекконцерт и российской компании хедлайнер