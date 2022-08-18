https://uz.sputniknews.ru/20220818/uzbekkontsert-budet-sotrudnichat-s-krupnoy-muzykalnoy-kompaniey-iz-rossii-27247900.html
"Узбекконцерт" будет сотрудничать с крупной музыкальной компанией из России
"Узбекконцерт" будет сотрудничать с крупной музыкальной компанией из России
О чем договорились представители "Узбекконцерт" и российской компании "Хедлайнер" - читайте в нашем материале.
2022-08-18T10:03+0500
2022-08-18T10:03+0500
2022-08-18T12:33+0500
культура
россия
государственное учреждение "узбекконцерт"
сотрудничество
компания
музыка
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Директор "Узбекконцерт" Даврон Шералиев встретился с руководителем российской музыкальной компании "Хедлайнер". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.Известно, что на встрече также присутствовал председатель Палаты по охране авторских прав работников искусства, творческих деятелей и исполнителей Бобокул Тошев. По сообщению пресс-службы ведомства, стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве и проведении концертов, а также о кооперации в музыкальной сфере в целом.Кроме этого, стороны обсудили вопросы авторского права. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава отдела печати и информации "Узбекконцерт" Аббосжон Эргашев.Также в рамках сотрудничества для исполнителей из Узбекистана создадут благоприятные словия для реализации их музыкальной продукции на российском медиарынке. Помимо прочего, планируется запуск процедуры оплаты за использование музыки двух государств с полным соблюдением авторских прав исполнителей.Эргашев также сообщил, что 4 сентября в Ташкенте во второй раз пройдет фестивль рэп-музыки. В нем примут участие профессионалы и исполнители-любители. Также на фестиваль приглашены музыканты из России. В программе будут граффити-шоу, битбокс, хип-хоп танцы и выступления самих рэперов.Этот музыкальный фестиваль впервые прошел в 2019 году в ташкентском парке Анхор. Напомним: основной задачей компании "Хедлайнер Мьюзик" является управление деятельностью артистов, организация гастролей и концертов, распространение музыкальной продукции в России и странах ближнего зарубежья. Компания является официальным партнером крупнейших мировых музыкальных дистрибьюторов и добилась значительных результатов в музыкальной индустрии.Читайте также:
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узбекконцерт будет сотрудничать с крупной музыкальной компанией из россии headliner music хедлайнер исполнители о чем договорились представители узбекконцерт и российской компании хедлайнер
узбекконцерт будет сотрудничать с крупной музыкальной компанией из россии headliner music хедлайнер исполнители о чем договорились представители узбекконцерт и российской компании хедлайнер
"Узбекконцерт" будет сотрудничать с крупной музыкальной компанией из России
10:03 18.08.2022 (обновлено: 12:33 18.08.2022)
О чем договорились представители "Узбекконцерт" и российской компании "Хедлайнер" - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik.
Директор "Узбекконцерт" Даврон Шералиев встретился с руководителем российской музыкальной компании "Хедлайнер". Об этом сообщает
пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.
Известно, что на встрече также присутствовал председатель Палаты по охране авторских прав работников искусства, творческих деятелей и исполнителей Бобокул Тошев.
По сообщению пресс-службы ведомства, стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве и проведении концертов, а также о кооперации в музыкальной сфере в целом.
Кроме этого, стороны обсудили вопросы авторского права. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава отдела печати и информации "Узбекконцерт" Аббосжон Эргашев.
"На встрече стороны в основном достигли договоренностей относительно авторских прав. В Узбекистане необходимо развивать закон об авторском праве в музыкальной сфере. Теперь компания поможет обеспечить соблюдение авторских прав российских исполнителей на медиарынке Узбекистана", — поделился он.
Также в рамках сотрудничества для исполнителей из Узбекистана создадут благоприятные словия для реализации их музыкальной продукции на российском медиарынке. Помимо прочего, планируется запуск процедуры оплаты за использование музыки двух государств с полным соблюдением авторских прав исполнителей.
Эргашев также сообщил, что 4 сентября в Ташкенте во второй раз пройдет фестивль рэп-музыки. В нем примут участие профессионалы и исполнители-любители. Также на фестиваль приглашены музыканты из России. В программе будут граффити-шоу, битбокс, хип-хоп танцы и выступления самих рэперов.
Этот музыкальный фестиваль впервые прошел в 2019 году в ташкентском парке Анхор.
"Конечно, приятно, что мы сотрудничаем с крупной российской музыкальной компанией. Тем более, это будет весомый шаг в развитии концертной индустрии и создании качественной музыкальной продукции в нашей стране", — сказал директор "Узбекконцерта" Даврон Шералиев.
Напомним: основной задачей компании "Хедлайнер Мьюзик" является управление деятельностью артистов, организация гастролей и концертов, распространение музыкальной продукции в России и странах ближнего зарубежья. Компания является официальным партнером крупнейших мировых музыкальных дистрибьюторов и добилась значительных результатов в музыкальной индустрии.