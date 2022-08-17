https://uz.sputniknews.ru/20220817/v-tashkente-pokajut-balet-sergeya-polunina-satori-27202788.html

В Ташкенте покажут балет Сергея Полунина "Сатори"

В Ташкенте покажут балет Сергея Полунина "Сатори"

Этой осенью в столице Узбекистана состоится премьера балета всемирно известного танцовщика Сергея Полунина, перенесенная с весны из-за травмы артиста.

2022-08-17T09:01+0500

2022-08-17T09:01+0500

2022-08-17T09:01+0500

культура

ташкент

балет

узбекистан

осень

артист

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В сентябре в Ташкенте пройдет узбекистанская премьера балета всемирно известного танцовщика Сергея Полунина "Сатори", сообщает фонд развития культуры и искусства республики.По данным пресс-службы фонда, выступающего организатором мероприятия, его покажут на сцене Государственного академического большого театра (ГАБТ) имени Алишера Навои 25-26 сентября.В программе "Сатори" (в буддийской терминологии означает "пробуждение") Полунин собрал группу талантливых международных артистов, представляя модернистские направления в танцевальном жанре, пояснили в фонде.Идея создания постановки о жизненном пути и развитии личности принадлежит режиссеру Cirque du Soleil Габриэлю Марселю дель Веккио. Сценографом выступил Дэвид Лашапель, добавили в фонде. Мировая премьера балета состоялась в 2017 году.Полунин планировал показать "Сатори" в Ташкенте еще весной, однако, из-за травмы танцовщика премьера балета в Узбекистане была перенесена.Ранее сообщалось, что в столице Узбекистана 8 сентября пройдет концерт и Национального филармонического оркестра России под руководством народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО, дирижера Владимира Спивакова.Событие пройдет на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" при содействии фонда развития культуры и искусства и благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".Читайте также:Танцовщик Сергей Полунин о тайне Распутина и своих узбекских корняхКак прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видео

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