https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-samarkande-otkrylas-mejdunarodnaya-vystavka-tvorchestva-27271910.html

В Самарканде открылась международная выставка творчества

В Самарканде открылась международная выставка творчества

Создателям произведений вручили сертификаты и гонорары.

2022-08-18T19:21+0500

2022-08-18T19:21+0500

2022-08-18T19:21+0500

культура

самарканд

выставка

творчество

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. В Самарканде стартовала международная выставка "Дух Самарканда, объединяющий наше творчество", предает пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана.Мероприятие проходит в рамках предстоящего саммита ШОС. Выставку открыл министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов."Город Самарканд имеет трехтысячелетнюю историю. Я уверен, что и наши художники, участвующие в сегодняшнем мероприятии, также войдут в историю своими произведениями", — отметил министр.Также произведения, созданные в рамках данной выставки, покажут высокопоставленным гостям, которые в сентябре посетят Самарканд для участия в саммите ШОС.Читайте также:В Узбекистане проведут конкурс на создание памятника Игорю СавицкомуКак прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видео

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