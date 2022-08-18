https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-samarkande-otkrylas-mejdunarodnaya-vystavka-tvorchestva-27271910.html
В Самарканде открылась международная выставка творчества
В Самарканде открылась международная выставка творчества
Создателям произведений вручили сертификаты и гонорары.
2022-08-18T19:21+0500
2022-08-18T19:21+0500
2022-08-18T19:21+0500
культура
самарканд
выставка
творчество
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. В Самарканде стартовала международная выставка "Дух Самарканда, объединяющий наше творчество", предает пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана.Мероприятие проходит в рамках предстоящего саммита ШОС. Выставку открыл министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов."Город Самарканд имеет трехтысячелетнюю историю. Я уверен, что и наши художники, участвующие в сегодняшнем мероприятии, также войдут в историю своими произведениями", — отметил министр.Также произведения, созданные в рамках данной выставки, покажут высокопоставленным гостям, которые в сентябре посетят Самарканд для участия в саммите ШОС.Читайте также:В Узбекистане проведут конкурс на создание памятника Игорю СавицкомуКак прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видео
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в самарканде открылась международная выставка творчества дух самарканда объединяющий наше творчество самарканд узбекистан шос культура новости новость
в самарканде открылась международная выставка творчества дух самарканда объединяющий наше творчество самарканд узбекистан шос культура новости новость
В Самарканде открылась международная выставка творчества
На открытии мероприятия создателям произведений вручили различные сертификаты и гонорары.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik.
В Самарканде стартовала международная выставка "Дух Самарканда, объединяющий наше творчество", предает пресс-служба
Агентства культурного наследия Узбекистана.
Мероприятие проходит в рамках предстоящего саммита ШОС. Выставку открыл министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.
"Город Самарканд имеет трехтысячелетнюю историю. Я уверен, что и наши художники, участвующие в сегодняшнем мероприятии, также войдут в историю своими произведениями", — отметил министр.
Также произведения, созданные в рамках данной выставки, покажут высокопоставленным гостям, которые в сентябре посетят Самарканд для участия в саммите ШОС.