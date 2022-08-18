https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-uzbekistane-proydet-diktant-pobedy--27274221.html
В Узбекистане пройдет "Диктант Победы"
В Узбекистане пройдет "Диктант Победы"
Мероприятие состоится в Ташкенте, Нукусе и Чиназе.
2022-08-18T21:29+0500
2022-08-18T21:29+0500
2022-08-18T21:29+0500
культура
узбекистан
диктант
великая отечественная война
акция
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. В Узбекистане пройдет международная историческая акция "Диктант Победы", передает пресс-служба акции.По данным пресс-службы, диктант состоится 3 сентября. Дата приурочена к годовщине окончания Второй Мировой войны. Мероприятие пройдет в Ташкенте, Нукусе и Чиназе на пяти площадках. Также принять участие можно и дистанционно через официальный сайт диктанта.В этом году при поддержки Россотрудничества акция расширила свои границы - об участии в "Диктанте Победы" уже заявили 76 стран мира.Напомним: акция "Диктант Победы" — это тест из 25 вопросов на знание истории Великой Отечественной войны. На тест отводится 45 минут. Победят те, кто быстрее всего закончит тест, набрав максимальное количество баллов. Читайте также:Как прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видеоВ Узбекистане проведут конкурс на создание памятника Игорю Савицкому
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в узбекистане пройдет диктант победы что это где как написать куда подать заявку когда история великая отечественная война тестирование тест новости культуры новость международная акция
в узбекистане пройдет диктант победы что это где как написать куда подать заявку когда история великая отечественная война тестирование тест новости культуры новость международная акция
В Узбекистане пройдет "Диктант Победы"
Мероприятие состоится в Ташкенте, Нукусе и Чиназе на пяти площадках. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik.
В Узбекистане пройдет международная историческая акция "Диктант Победы", передает пресс-служба
акции.
По данным пресс-службы, диктант состоится 3 сентября. Дата приурочена к годовщине окончания Второй Мировой войны. Мероприятие пройдет в Ташкенте, Нукусе и Чиназе на пяти площадках. Также принять участие можно и дистанционно через официальный сайт диктанта.
В этом году при поддержки Россотрудничества акция расширила свои границы - об участии в "Диктанте Победы" уже заявили 76 стран мира.
Напомним: акция "Диктант Победы" — это тест из 25 вопросов на знание истории Великой Отечественной войны. На тест отводится 45 минут. Победят те, кто быстрее всего закончит тест, набрав максимальное количество баллов.