https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-uzbekistane-proydet-diktant-pobedy--27274221.html

В Узбекистане пройдет "Диктант Победы"

В Узбекистане пройдет "Диктант Победы"

Мероприятие состоится в Ташкенте, Нукусе и Чиназе.

2022-08-18T21:29+0500

2022-08-18T21:29+0500

2022-08-18T21:29+0500

культура

узбекистан

диктант

великая отечественная война

акция

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. В Узбекистане пройдет международная историческая акция "Диктант Победы", передает пресс-служба акции.По данным пресс-службы, диктант состоится 3 сентября. Дата приурочена к годовщине окончания Второй Мировой войны. Мероприятие пройдет в Ташкенте, Нукусе и Чиназе на пяти площадках. Также принять участие можно и дистанционно через официальный сайт диктанта.В этом году при поддержки Россотрудничества акция расширила свои границы - об участии в "Диктанте Победы" уже заявили 76 стран мира.Напомним: акция "Диктант Победы" — это тест из 25 вопросов на знание истории Великой Отечественной войны. На тест отводится 45 минут. Победят те, кто быстрее всего закончит тест, набрав максимальное количество баллов. Читайте также:Как прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видеоВ Узбекистане проведут конкурс на создание памятника Игорю Савицкому

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