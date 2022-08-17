https://uz.sputniknews.ru/20220817/video-kak-vosstanavlivayut-razrushennyy-kievom-gospital-v-mariupole--27235094.html

Видео: как восстанавливают разрушенный Киевом госпиталь в Мариуполе

Видео: как восстанавливают разрушенный Киевом госпиталь в Мариуполе

Инфекционный госпиталь в Мариуполе, предназначенный для лечения COVID-19, был разрушен в ходе ракетных обстрелов с украинской стороны. О том, как продвигается строительство нового госпиталя под руководством Минобороны России – смотрите в нашем материале.

2022-08-17T21:31+0500

2022-08-17T21:31+0500

2022-08-17T21:31+0500

видео

восстановление

киев

разрушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/11/27234920_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8826e835238b5fe54d730865ac34f6ed.jpg

Корреспондент Sputnik побывала на строительной площадке в Мариуполе, где идет восстановление ковидного госпиталя при больнице скорой медицинской помощи (БСМП).Новый инфекционный центр очень важен для города, так как специалисты в скором времени прогнозируют рост заболеваемости COVID-19. В ходе боевых действий снарядами была уничтожена вся инфраструктура старого инфекционного госпиталя, в котором лечили больных от коронавирусной инфекции.Так, бригада строителей приступила к работам по восстановлению госпиталя 14 июня, и уже сейчас стройка находится в своей завершающей стадии: специалисты готовят кабинеты компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Ввод госпиталя в эксплуатацию запланирован на сентябрь. Ранее стало известно, что на большинстве строительных объектов в Маруполе трудятся работники из Центральной Азии. Как проходит процесс строительства нового госпиталя в Мариуполе под руководством Минобороны России – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.Читайте также:

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

видео как восстанавливают разрушенный киевом госпиталь в мариуполе инфекционный госпиталь в мариуполе, предназначенный для лечения covid 19 был разрушен в ходе ракетных обстрелов с украинской стороны о том как продвигается строительство нового госпиталя под руководством минобороны россии смотрите в нашем материале эксклюзив видео фото из мариуполя как идет строительство обстрела киева украинский режим ведет обстрелы мирного населения как восстанавливают мариуполь кто спецрепортаж специальный репортаж