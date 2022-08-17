https://uz.sputniknews.ru/20220817/video-kak-vosstanavlivayut-razrushennyy-kievom-gospital-v-mariupole--27235094.html
Видео: как восстанавливают разрушенный Киевом госпиталь в Мариуполе
Видео: как восстанавливают разрушенный Киевом госпиталь в Мариуполе
Инфекционный госпиталь в Мариуполе, предназначенный для лечения COVID-19, был разрушен в ходе ракетных обстрелов с украинской стороны. О том, как продвигается строительство нового госпиталя под руководством Минобороны России – смотрите в нашем материале.
2022-08-17T21:31+0500
2022-08-17T21:31+0500
2022-08-17T21:31+0500
видео
восстановление
киев
разрушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/11/27234920_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8826e835238b5fe54d730865ac34f6ed.jpg
Корреспондент Sputnik побывала на строительной площадке в Мариуполе, где идет восстановление ковидного госпиталя при больнице скорой медицинской помощи (БСМП).Новый инфекционный центр очень важен для города, так как специалисты в скором времени прогнозируют рост заболеваемости COVID-19. В ходе боевых действий снарядами была уничтожена вся инфраструктура старого инфекционного госпиталя, в котором лечили больных от коронавирусной инфекции.Так, бригада строителей приступила к работам по восстановлению госпиталя 14 июня, и уже сейчас стройка находится в своей завершающей стадии: специалисты готовят кабинеты компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Ввод госпиталя в эксплуатацию запланирован на сентябрь. Ранее стало известно, что на большинстве строительных объектов в Маруполе трудятся работники из Центральной Азии. Как проходит процесс строительства нового госпиталя в Мариуполе под руководством Минобороны России – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.Читайте также:
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/11/27234920_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_88e4fe3667b157a15e36aff24f0958db.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео как восстанавливают разрушенный киевом госпиталь в мариуполе инфекционный госпиталь в мариуполе, предназначенный для лечения covid 19 был разрушен в ходе ракетных обстрелов с украинской стороны о том как продвигается строительство нового госпиталя под руководством минобороны россии смотрите в нашем материале эксклюзив видео фото из мариуполя как идет строительство обстрела киева украинский режим ведет обстрелы мирного населения как восстанавливают мариуполь кто спецрепортаж специальный репортаж
видео как восстанавливают разрушенный киевом госпиталь в мариуполе инфекционный госпиталь в мариуполе, предназначенный для лечения covid 19 был разрушен в ходе ракетных обстрелов с украинской стороны о том как продвигается строительство нового госпиталя под руководством минобороны россии смотрите в нашем материале эксклюзив видео фото из мариуполя как идет строительство обстрела киева украинский режим ведет обстрелы мирного населения как восстанавливают мариуполь кто спецрепортаж специальный репортаж
Видео: как восстанавливают разрушенный Киевом госпиталь в Мариуполе
Эксклюзив
Инфекционный госпиталь в Мариуполе, предназначенный для лечения COVID-19, был разрушен в ходе ракетных обстрелов с украинской стороны. О том, как продвигается строительство нового госпиталя под руководством Минобороны России – смотрите в нашем материале.
Корреспондент Sputnik побывала на строительной площадке в Мариуполе, где идет восстановление ковидного госпиталя при больнице скорой медицинской помощи (БСМП).
Новый инфекционный центр очень важен для города, так как специалисты в скором времени прогнозируют рост заболеваемости COVID-19. В ходе боевых действий снарядами была уничтожена вся инфраструктура старого инфекционного госпиталя, в котором лечили больных от коронавирусной инфекции.
Так, бригада строителей приступила к работам по восстановлению госпиталя 14 июня, и уже сейчас стройка находится в своей завершающей стадии: специалисты готовят кабинеты компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Ввод госпиталя в эксплуатацию запланирован на сентябрь. Ранее стало известно, что на большинстве строительных объектов в Маруполе трудятся работники из Центральной Азии.
Как проходит процесс строительства нового госпиталя в Мариуполе под руководством Минобороны России – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.