Знаменитые арбузы Мелитополя: как фермер не оставила свое дело во время боев – видео
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Восстановление экономики в освобожденных районах идет стремительными темпами. Так, на арбузной бахче в Запорожье работа не останавливалась даже во время боевых действий благодаря преданности работников своему делу.
Корреспондент Sputnik посетила бахчу в поселке Акимовка Мелитопольского района, где выращивают разные сорта дынь и арбузов.
Арбузы с этого поля известны далеко за пределами родного региона. Они пользуются спросом у крымчан, а также продаются по всей России. Каждый год здесь выращивают более 20 тонн дынь и 50 тонн арбузов.
Фермер Наталья Горбачева, не оставила любимое дело, которому она посвятила 27 лет, даже несмотря на боевые действия. После освобождения района перед бахчевым хозяйством открылись новые горизонты - рынок сбыта значительно вырос.
Арбузы с этого поля известны далеко за пределами родного региона. Они пользуются спросом у крымчан, а также продаются по всей России. Каждый год здесь выращивают более 20 тонн дынь и 50 тонн арбузов.
Фермер Наталья Горбачева, не оставила любимое дело, которому она посвятила 27 лет, даже несмотря на боевые действия. После освобождения района перед бахчевым хозяйством открылись новые горизонты - рынок сбыта значительно вырос.
"Появились россияне, появились крымчане. Раньше этого не было. Восемь лет уже не было, чтобы к нам ездили люди из Крыма, России. Очень много покупателей приезжают из Мариуполя, Бердянска. Донецк уже есть, чему мы очень рады", – делится Наталья.
О том, как выращивают знаментые херсонские арбузы - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
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