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Знаменитые арбузы Мелитополя: как фермер не оставила свое дело во время боев – видео
Знаменитые арбузы Мелитополя: как фермер не оставила свое дело во время боев – видео
Восстановление экономики в освобожденных районах идет стремительными темпами. Так, на арбузной бахче в Запорожье работа не останавливалась даже во время боевых действий благодаря преданности работников своему делу.
2022-08-18T19:46+0500
2022-08-18T19:46+0500
видео
фермер
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Корреспондент Sputnik посетила бахчу в поселке Акимовка Мелитопольского района, где выращивают разные сорта дынь и арбузов.Арбузы с этого поля известны далеко за пределами родного региона. Они пользуются спросом у крымчан, а также продаются по всей России. Каждый год здесь выращивают более 20 тонн дынь и 50 тонн арбузов.Фермер Наталья Горбачева, не оставила любимое дело, которому она посвятила 27 лет, даже несмотря на боевые действия. После освобождения района перед бахчевым хозяйством открылись новые горизонты - рынок сбыта значительно вырос.О том, как выращивают знаментые херсонские арбузы - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.Читайте также:
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Алина Ниязбакиева
Алина Ниязбакиева
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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60
видео знаменитые арбузы мелитополя как фермер не оставила свое дело во время боев херсонские арбузы
видео знаменитые арбузы мелитополя как фермер не оставила свое дело во время боев херсонские арбузы

Знаменитые арбузы Мелитополя: как фермер не оставила свое дело во время боев – видео

19:46 18.08.2022
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Алина Ниязбакиева
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Эксклюзив
Восстановление экономики в освобожденных районах идет стремительными темпами. Так, на арбузной бахче в Запорожье работа не останавливалась даже во время боевых действий благодаря преданности работников своему делу.
Корреспондент Sputnik посетила бахчу в поселке Акимовка Мелитопольского района, где выращивают разные сорта дынь и арбузов.

Арбузы с этого поля известны далеко за пределами родного региона. Они пользуются спросом у крымчан, а также продаются по всей России. Каждый год здесь выращивают более 20 тонн дынь и 50 тонн арбузов.

Фермер Наталья Горбачева, не оставила любимое дело, которому она посвятила 27 лет, даже несмотря на боевые действия. После освобождения района перед бахчевым хозяйством открылись новые горизонты - рынок сбыта значительно вырос.
"Появились россияне, появились крымчане. Раньше этого не было. Восемь лет уже не было, чтобы к нам ездили люди из Крыма, России. Очень много покупателей приезжают из Мариуполя, Бердянска. Донецк уже есть, чему мы очень рады", – делится Наталья.
О том, как выращивают знаментые херсонские арбузы - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
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