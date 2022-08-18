https://uz.sputniknews.ru/20220818/znamenitye-arbuzy-melitopolya-kak-fermer-ne-ostavila-svoe-delo-vo-vremya-boev--video-27274126.html

Знаменитые арбузы Мелитополя: как фермер не оставила свое дело во время боев – видео

Знаменитые арбузы Мелитополя: как фермер не оставила свое дело во время боев – видео

Восстановление экономики в освобожденных районах идет стремительными темпами. Так, на арбузной бахче в Запорожье работа не останавливалась даже во время боевых действий благодаря преданности работников своему делу.

2022-08-18T19:46+0500

2022-08-18T19:46+0500

2022-08-18T19:46+0500

видео

фермер

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Корреспондент Sputnik посетила бахчу в поселке Акимовка Мелитопольского района, где выращивают разные сорта дынь и арбузов.Арбузы с этого поля известны далеко за пределами родного региона. Они пользуются спросом у крымчан, а также продаются по всей России. Каждый год здесь выращивают более 20 тонн дынь и 50 тонн арбузов.Фермер Наталья Горбачева, не оставила любимое дело, которому она посвятила 27 лет, даже несмотря на боевые действия. После освобождения района перед бахчевым хозяйством открылись новые горизонты - рынок сбыта значительно вырос.О том, как выращивают знаментые херсонские арбузы - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.Читайте также:

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2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

видео знаменитые арбузы мелитополя как фермер не оставила свое дело во время боев херсонские арбузы