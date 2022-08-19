https://uz.sputniknews.ru/20220819/na-diplomaticheskom-forume-na-volge-prezentuyut-turizm-uzbekistana-27307284.html

На дипломатическом форуме на Волге презентуют туризм Узбекистана

На дипломатическом форуме на Волге презентуют туризм Узбекистана

Узбекистанские дипломаты посетили Волгоградскую область и обсудили с властями российского региона сотрудничество в туризме, торговле, трудоустройстве и других сферах.

2022-08-19T20:01+0500

2022-08-19T20:01+0500

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культура

генеральное консульство узбекистана

волгоград

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ТАШКЕНТ. 19 авг – Sputnik. Представители Генерального консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону посетили Волгоградскую область, сообщает Информационное агентство "Дунё".Дипломаты встретились с заместителем губернатора области Анной Писемской и обсудили вопросы сотрудничества российского региона с Республикой Каракалпакстан и Хорезмской областью.Говорили стороны и о возможностях трудовой миграции. В частности, в Волгоградской области сейчас около 33 тысяч вакантных мест. Частично эти вакансии могут заполнить граждане Узбекистана.Кроме того, участники встречи договорились о том, что в рамках IX Международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXIвеке", запланированного на 20-22 сентября, пройдет презентация туристического потенциала Узбекистана.Представители Генконсульства попросили руководство Волгоградской области содействовать в организации голосования узбекистанцев, проживающих в российском регионе, на предстоящем референдуме в Узбекистане.Кроме того, дипломаты встретились с представителями технического, аграрного и медицинского университетов Волгограда и обсудили возможность сотрудничества российских учебных заведений с узбекистанскими вузами, а также условия обучения и проживания узбекистанских студентов в России. Сейчас в волгоградских вузах учатся 669 узбекистанцев.Обсудили стороны также возможность открыть на базе Волгоградского государственного технического университета центра узбекского языка и культуры.Затем дипломаты посетили объекты, на которых трудятся мигранты из Узбекистана, и пообщались с соотечественниками.Читайте также: В Узбекистане прошли фестивали внедорожников и национальной еды

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узбекистан генеральное консульство россия волгоградская область презентация в рамках ix международного форума общественной дипломатии "диалог на волге: мир и взаимопонимание в xxiвеке" вузы обучение мигранты