https://uz.sputniknews.ru/20220819/v-uzbekistane-proshli-festivali-vnedorojnikov-i-natsionalnoy-edy-27306311.html
В Узбекистане прошли фестивали внедорожников и национальной еды
В Узбекистане прошли фестивали внедорожников и национальной еды
Минтуризма подвело итоги двух крупных проектов в преддверии Саммита ШОС
2022-08-19T18:35+0500
2022-08-19T18:35+0500
2022-08-19T18:40+0500
общество
туризм
автопробег
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. О крупных проектах, прошедших в Узбекистане в преддверии Саммита ШОС, рассказали в пятницу на конференции представители Министерства туризма республики, передает корреспондент Sputnik.В частности, по инициативе министерства команда команда "Pokatushki Club Uzbekistan" совместно с хокимами Ташкентской и Самаркандской областей организовали автопробег из столиц государств-членов ШОС в Самарканд. Проект проходит 10-20 августа. В рамках проекта состоялся также"XV Международный фестиваль внедорожников.Фестиваль собрал около 800 участников. На трассу выехали около 200 внедорожников из стран-членов ШОС и СНГ.Международный фестиваль внедорожников зародился в 2006 году по инициативе любителей джип-туризма и с годами приобрел международный статус. Такой фестиваль проходил и в другихгосударствах-членах ШОС. В частности, заезды проходили на Байкале, в Хакасии, Горном Алтае, Южном Урале, Казахстан, Кыргызстане, Грузии и Беларуси.В ходе пресс-конференции представители министерства обсудили также перспективы развития джип-туризма и автотуризма в Узбекистане.Читайте также: В Узбекистане прошла выставка научных достижений
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туризм фестиваль добро пожаловать в бостанлык автопробег из столиц стран шос в самарканд фестиваль внедорожников министерство туризма
туризм фестиваль добро пожаловать в бостанлык автопробег из столиц стран шос в самарканд фестиваль внедорожников министерство туризма
В Узбекистане прошли фестивали внедорожников и национальной еды
18:35 19.08.2022 (обновлено: 18:40 19.08.2022)
Минтуризма подвело итоги двух крупных проектов в преддверии Саммита ШОС
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik
. О крупных проектах, прошедших в Узбекистане в преддверии Саммита ШОС, рассказали в пятницу на конференции представители Министерства туризма республики, передает корреспондент Sputnik
.
В частности, по инициативе министерства команда команда "Pokatushki Club Uzbekistan" совместно с хокимами Ташкентской и Самаркандской областей организовали автопробег из столиц государств-членов ШОС в Самарканд. Проект проходит 10-20 августа. В рамках проекта состоялся также"XV Международный фестиваль внедорожников.
"По инициативе министерства мы запустили первый проект автопутешествий. Его поддержали страны-участницы ШОС. В рамках проекта прошел фестиваль внедорожников", — рассказала Заррина Абдуллаева, начальник отдела Министерства туризма и культурного наследия.
Фестиваль собрал около 800 участников. На трассу выехали около 200 внедорожников из стран-членов ШОС и СНГ.
Международный фестиваль внедорожников зародился в 2006 году по инициативе любителей джип-туризма и с годами приобрел международный статус. Такой фестиваль проходил и в другихгосударствах-членах ШОС. В частности, заезды проходили на Байкале, в Хакасии, Горном Алтае, Южном Урале, Казахстан, Кыргызстане, Грузии и Беларуси.
"В рамках автомобильного проекта 11 августа в поселке Амирсой прошел фестиваль национальной еды "Добро пожаловать в Бостанлык". Все мероприятия проходили в преддверии саммита ШОС. Теперь в стране мы будем разивать джип-туризм", — сказал заместитель хокима Ташкентской области Джамшид Бабаджанов.
В ходе пресс-конференции представители министерства обсудили также перспективы развития джип-туризма и автотуризма в Узбекистане.