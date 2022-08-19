https://uz.sputniknews.ru/20220819/v-uzbekistane-proshli-festivali-vnedorojnikov-i-natsionalnoy-edy-27306311.html

В Узбекистане прошли фестивали внедорожников и национальной еды

В Узбекистане прошли фестивали внедорожников и национальной еды

Минтуризма подвело итоги двух крупных проектов в преддверии Саммита ШОС

2022-08-19T18:35+0500

2022-08-19T18:35+0500

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общество

туризм

автопробег

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. О крупных проектах, прошедших в Узбекистане в преддверии Саммита ШОС, рассказали в пятницу на конференции представители Министерства туризма республики, передает корреспондент Sputnik.В частности, по инициативе министерства команда команда "Pokatushki Club Uzbekistan" совместно с хокимами Ташкентской и Самаркандской областей организовали автопробег из столиц государств-членов ШОС в Самарканд. Проект проходит 10-20 августа. В рамках проекта состоялся также"XV Международный фестиваль внедорожников.Фестиваль собрал около 800 участников. На трассу выехали около 200 внедорожников из стран-членов ШОС и СНГ.Международный фестиваль внедорожников зародился в 2006 году по инициативе любителей джип-туризма и с годами приобрел международный статус. Такой фестиваль проходил и в другихгосударствах-членах ШОС. В частности, заезды проходили на Байкале, в Хакасии, Горном Алтае, Южном Урале, Казахстан, Кыргызстане, Грузии и Беларуси.В ходе пресс-конференции представители министерства обсудили также перспективы развития джип-туризма и автотуризма в Узбекистане.Читайте также: В Узбекистане прошла выставка научных достижений

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