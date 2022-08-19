https://uz.sputniknews.ru/20220819/severnyy-potok-priostanovyat-na-troe-sutok---gazprom-27307616.html
"Северный поток" приостановят на трое суток - "Газпром"
"Северный поток" приостановят на трое суток - "Газпром"
После такого заявления биржевые цены на газ побили полугодовой рекорд.
2022-08-19T21:03+0500
2022-08-19T21:03+0500
2022-08-19T21:18+0500
россия
северный поток
газпром
газ
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ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Транзит газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Газпром".Связано это с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая". Эта станция обеспечивает поступление газа в магистраль.В период технического обслуживания агрегата передача газа по "Северному потоку" будет остановлена на трое суток.Техническое обслуживание, по действующему контракту, "Газпром" проведет совместно со специалистами компании Siemens, отметили в компании.по данным агентства, биржевые цены на газ в Европе после новостей по "Северному потоку" впервые с марта подскочили выше $2700.Читайте также: Видео: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить
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"газпром" газ "северный поток" остановлен на трое суток техническое обслуживание газоперекачивающего агрегата станция "портовая" цены на газ биржа европа
"газпром" газ "северный поток" остановлен на трое суток техническое обслуживание газоперекачивающего агрегата станция "портовая" цены на газ биржа европа
"Северный поток" приостановят на трое суток - "Газпром"
21:03 19.08.2022 (обновлено: 21:18 19.08.2022)
После такого заявления биржевые цены на газ побили полугодовой рекорд.
ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik.
Транзит газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, сообщает РИА Новости
со ссылкой на компанию "Газпром".
Связано это с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая". Эта станция обеспечивает поступление газа в магистраль.
"31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ", - говорится в сообщении "Газпрома" в его Telegram-канале.
В период технического обслуживания агрегата передача газа по "Северному потоку" будет остановлена на трое суток.
Техническое обслуживание, по действующему контракту, "Газпром" проведет совместно со специалистами компании Siemens, отметили в компании.
по данным агентства, биржевые цены на газ в Европе после новостей по "Северному потоку" впервые с марта подскочили выше $2700.