https://uz.sputniknews.ru/20220819/severnyy-potok-priostanovyat-na-troe-sutok---gazprom-27307616.html

"Северный поток" приостановят на трое суток - "Газпром"

"Северный поток" приостановят на трое суток - "Газпром"

После такого заявления биржевые цены на газ побили полугодовой рекорд.

2022-08-19T21:03+0500

2022-08-19T21:03+0500

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россия

северный поток

газпром

газ

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ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Транзит газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Газпром".Связано это с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая". Эта станция обеспечивает поступление газа в магистраль.В период технического обслуживания агрегата передача газа по "Северному потоку" будет остановлена на трое суток.Техническое обслуживание, по действующему контракту, "Газпром" проведет совместно со специалистами компании Siemens, отметили в компании.по данным агентства, биржевые цены на газ в Европе после новостей по "Северному потоку" впервые с марта подскочили выше $2700.Читайте также: Видео: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить

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"газпром" газ "северный поток" остановлен на трое суток техническое обслуживание газоперекачивающего агрегата станция "портовая" цены на газ биржа европа