https://uz.sputniknews.ru/20220819/v-uzbekistane-proshla-vystavka-nauchnyx-dostijeniy-27304209.html

В Ташкенте прошла выставка научных достижений

В Ташкенте прошла выставка научных достижений

Мероприятие приурочено ко Дню независимости Узбекистана.

2022-08-19T18:04+0500

2022-08-19T18:04+0500

2022-08-19T18:41+0500

академия наук узбекистана

выставка

новый узбекистан: эпоха реформ

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Сегодня в Академии наук прошла выставка научных достижений, передает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.Ученые академии представили на выставке около двухсот своих проектов и разработок, таких как региональные отделения учреждения, научные учреждения в технологической, физико-математической, химической, биологической и гуманитарной областях, уникальные разработки для сельского хозяйства и фармацевтики, монографии, учебники, и книги.Мероприятие прошло с целью развития местной экономики, а также сельского хозяйства, химической и горнодобывающей промышленности, фармацевтики и инновационных технологий.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Читайте также:В Самарканде открылась международная выставка творчества"Герофарм" передаст в Узбекистан технологию выпуска инсулина в 2023 году

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