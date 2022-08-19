https://uz.sputniknews.ru/20220819/v-uzbekistane-proshla-vystavka-nauchnyx-dostijeniy-27304209.html
В Ташкенте прошла выставка научных достижений
В Ташкенте прошла выставка научных достижений
Мероприятие приурочено ко Дню независимости Узбекистана.
2022-08-19T18:04+0500
2022-08-19T18:04+0500
2022-08-19T18:41+0500
академия наук узбекистана
выставка
новый узбекистан: эпоха реформ
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Сегодня в Академии наук прошла выставка научных достижений, передает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.Ученые академии представили на выставке около двухсот своих проектов и разработок, таких как региональные отделения учреждения, научные учреждения в технологической, физико-математической, химической, биологической и гуманитарной областях, уникальные разработки для сельского хозяйства и фармацевтики, монографии, учебники, и книги.Мероприятие прошло с целью развития местной экономики, а также сельского хозяйства, химической и горнодобывающей промышленности, фармацевтики и инновационных технологий.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Читайте также:В Самарканде открылась международная выставка творчества"Герофарм" передаст в Узбекистан технологию выпуска инсулина в 2023 году
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в узбекистане прошла выставка научных достижений 31 год независимости узбекистана день независимости новый узбекистан инновационные технологии инновации ученые академия наук новости науки новость
в узбекистане прошла выставка научных достижений 31 год независимости узбекистана день независимости новый узбекистан инновационные технологии инновации ученые академия наук новости науки новость
В Ташкенте прошла выставка научных достижений
18:04 19.08.2022 (обновлено: 18:41 19.08.2022)
Мероприятие приурочено к 31-летию независимости Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik.
Сегодня в Академии наук прошла выставка научных достижений, передает пресс-служба
Министерства инновационного развития Узбекистана.
Ученые академии представили на выставке около двухсот своих проектов и разработок, таких как региональные отделения учреждения, научные учреждения в технологической, физико-математической, химической, биологической и гуманитарной областях, уникальные разработки для сельского хозяйства и фармацевтики, монографии, учебники, и книги.
Мероприятие прошло с целью развития местной экономики, а также сельского хозяйства, химической и горнодобывающей промышленности, фармацевтики и инновационных технологий.
Ранее ученые из Узбекистана разработали
сейсмологический атлас республики.