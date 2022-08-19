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"Я хочу видеть решение женских проблем" - Саида Мирзиёева о женском форуме ШОС
"Я хочу видеть решение женских проблем" - Саида Мирзиёева о женском форуме ШОС
Член комиссии по гендерному равенству подчеркнула важность поддержки экономической независимости женщин.
2022-08-19T19:04+0500
2022-08-19T19:04+0500
2022-08-19T19:19+0500
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Большое значение женского форума Шанхайской организации сотрудничества в поддержке женского предпринимательства подчеркнула член комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева. Оценку мероприятию она дала в своем Telegram-канале.Развитие женского предпринимательства имеет особое значение для жизни в регионе, считает она.По словам Мирзиёевой, в рамках ШОС уже сложилось женское сообщество, которое добилось определенных результатов.Напомним, Форум женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовал в Ташкенте в пятницу.Форум открыла председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, руководитель Республиканской комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи Танзила Нарбаева.В мероприятии принимают участие представительницы Узбекистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Китая и Пакистана, а также представители международных организаций.Читайте также: Нарбаева: решение важных задач невозможно без участия женщин
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женский форум форум женщин шанхайская организация сотрудничества шос ташкент член комиссии по гендерным вопросам саида мирзиёева экономическая независимость женское предпринимательство
"Я хочу видеть решение женских проблем" - Саида Мирзиёева о женском форуме ШОС
19:04 19.08.2022 (обновлено: 19:19 19.08.2022)
Член комиссии по гендерному равенству подчеркнула важность поддержки экономической независимости женщин.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Большое значение женского форума Шанхайской организации сотрудничества в поддержке женского предпринимательства подчеркнула член комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева. Оценку мероприятию она дала в своем Telegram-канале.
Развитие женского предпринимательства имеет особое значение для жизни в регионе, считает она.
"Экономическая независимость для женщин региона означает нечто большее, чем просто возможность хорошо жить. Экономическая независимость помогает женщинам бороться против домашнего и бытового насилия, даёт возможность делать карьеру и развиваться самостоятельно, с уверенностью смотреть в своё будущее и будущее своих детей", - подчеркнула Мирзиёева.
По словам Мирзиёевой, в рамках ШОС уже сложилось женское сообщество, которое добилось определенных результатов.
"Сегодня я хочу говорить на языке женского предпринимательства, на языке возможностей для женщин и видеть решение женских проблем. И это желание разделяют тысячи женщин, решившихся на собственную свободу и финансовую независимость", - заявила она в своем сообщении.
Напомним, Форум женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовал в Ташкенте в пятницу.
Форум открыла председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, руководитель Республиканской комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи Танзила Нарбаева.
В мероприятии принимают участие представительницы Узбекистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Китая и Пакистана, а также представители международных организаций.