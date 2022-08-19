https://uz.sputniknews.ru/20220819/ya-xochu-videt-reshenie-jenskix-problem---saida-mirziyoeva-o-jenskom-forume-shos-27306566.html

"Я хочу видеть решение женских проблем" - Саида Мирзиёева о женском форуме ШОС

"Я хочу видеть решение женских проблем" - Саида Мирзиёева о женском форуме ШОС

Член комиссии по гендерному равенству подчеркнула важность поддержки экономической независимости женщин.

2022-08-19T19:04+0500

2022-08-19T19:04+0500

2022-08-19T19:19+0500

общество

шос

саида мирзиёева

форум

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Большое значение женского форума Шанхайской организации сотрудничества в поддержке женского предпринимательства подчеркнула член комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева. Оценку мероприятию она дала в своем Telegram-канале.Развитие женского предпринимательства имеет особое значение для жизни в регионе, считает она.По словам Мирзиёевой, в рамках ШОС уже сложилось женское сообщество, которое добилось определенных результатов.Напомним, Форум женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовал в Ташкенте в пятницу.Форум открыла председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, руководитель Республиканской комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи Танзила Нарбаева.В мероприятии принимают участие представительницы Узбекистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Китая и Пакистана, а также представители международных организаций.Читайте также: Нарбаева: решение важных задач невозможно без участия женщин

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