https://uz.sputniknews.ru/20220819/narbaeva-reshenie-vajnyx-zadach-nevozmojno-bez-uchastiya-jenschin--27301665.html

Нарбаева: решение важных задач невозможно без участия женщин

Нарбаева: решение важных задач невозможно без участия женщин

В Ташкенте проходит Форум женщин стран ШОС.

2022-08-19T16:41+0500

2022-08-19T16:41+0500

2022-08-19T16:41+0500

политика

танзила нарбаева

женщины

форум

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Решение важных задач, стоящих перед Шанхайской организацией сотрудничества, невозможно без полноценного и активного участия женщин, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на полях женского форума ШОС. Об этом сообщает ИА "Дуне". Председатель подчеркнула, что равенство и полноценное участие женщин необходимо для экономического развития, демократизации и стабильности стран-участниц организации.По словам Нарбаевой, в Узбекистане вопрос гендерного равенства – часть государственной политики. Идет активная работа во всех сферах под девизом "ни одна женщина не останется без внимания государства и общества".Также участницы обсудили Диалогу женщин-лидеров Центральной Азии, запущенного при поддержке ООН. Во время председательства Узбекистана в ШОС, в рамках Диалога провели более десяти международных мероприятий, а также приняли восемь итоговых документов.Кроме того, на мероприятии выделили, что главная особенность форума – проводимая его рамках Первая конференция женщин-предпринимателей ШОС. Конференция поможет не только углубить международные связи представительниц бизнеса, но и создаст благоприятные условия для дальнейшего обмена мнениями по укреплению прав и возможностей женщин.Ранее президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.Читайте также:Стартовал первый саммит женщин Центральной Азии в сфере энергетикиНарбаева призвала усилить профилактическую работу с молодежью

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