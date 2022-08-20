https://uz.sputniknews.ru/20220820/v-ssha-isklyuchili-krizis-v-otnosheniyax-s-knr-iz-za-pelosi--27312944.html

В США исключили кризис в отношениях с КНР из-за Пелоси

В США исключили кризис в отношениях с КНР из-за Пелоси

Посол рассказал, как в США оценивают отношения с Китаем.

2022-08-20T13:24+0500

2022-08-20T13:24+0500

2022-08-20T13:24+0500

в мире

сша

кризис

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/08/23208102_0:231:2823:1819_1920x0_80_0_0_5cda47c65770dc10c587ce863dd86768.jpg

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Вашингтон не считает, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань сможет вызвать кризис в отношениях с Китаем, заявил американский посол в КНР Николас Бернс. Об этом сообщает РИА Новости.Пекин должен убедить мир, что в будущем будет действовать мирно, отметил Бернс.Напомним: спикер палаты представителей США Пелоси посетила Тайвань с официальным визитом. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:Китай начал учения в Желтом мореСША объявили войну китайскому литию

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в сша исключили кризис в отношениях с кнр из за пелоси китай тайвань визит санкции учения испортили отношения американский посол николас бернс заявил политика новости политики