https://uz.sputniknews.ru/20220820/kissindjer-sprognoziroval-okonchanie-ukrainskogo-krizisa--27310343.html
Киссинджер спрогнозировал окончание украинского кризиса
Киссинджер спрогнозировал окончание украинского кризиса
Затягивание кризиса может вызвать еще большие проблемы.
2022-08-20T11:56+0500
2022-08-20T11:56+0500
2022-08-20T11:56+0500
в мире
дипломат
прогноз
украинский кризис
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Украинский кризис необходимо решить путем переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом сообщает радио Sputnik.Также Киссинджер отметил, что надеется, что вскоре страны НАТО обсудят и договорятся о том, какими будут переговоры и какого результата они могут достигнуть. При этом политик, считает, что идти на уступки России нельзя.Ранее Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые Штаты сами создали. Читайте также:Как Украина превращается в государство-камикадзеГенри Киссинджер не отличает поражение от победы
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киссинджер спрогнозировал возможное окончание украинского кризиса дипломат бывший госсекретарь сша украинский кризис украинские события киев украина донбасс россия нато запад сша вашингтон ес европа проблемы война китай переговоры новости мира политика новость
киссинджер спрогнозировал возможное окончание украинского кризиса дипломат бывший госсекретарь сша украинский кризис украинские события киев украина донбасс россия нато запад сша вашингтон ес европа проблемы война китай переговоры новости мира политика новость
Киссинджер спрогнозировал окончание украинского кризиса
Экс-госсекретарь США считает, затягивание украинского конфликта может вызывать еще большую напряженность мировой политике.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik.
Украинский кризис необходимо решить путем переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом сообщает радио Sputnik.
"Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что в таком случае все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация", – объяснил дипломат.
Также Киссинджер отметил, что надеется, что вскоре страны НАТО обсудят и договорятся о том, какими будут переговоры и какого результата они могут достигнуть. При этом политик, считает, что идти на уступки России нельзя.
Ранее Генри Киссинджер заявил
, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые Штаты сами создали.