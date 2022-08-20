https://uz.sputniknews.ru/20220820/kissindjer-sprognoziroval-okonchanie-ukrainskogo-krizisa--27310343.html

Киссинджер спрогнозировал окончание украинского кризиса

Киссинджер спрогнозировал окончание украинского кризиса

Затягивание кризиса может вызвать еще большие проблемы.

2022-08-20T11:56+0500

2022-08-20T11:56+0500

2022-08-20T11:56+0500

в мире

дипломат

прогноз

украинский кризис

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Украинский кризис необходимо решить путем переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом сообщает радио Sputnik.Также Киссинджер отметил, что надеется, что вскоре страны НАТО обсудят и договорятся о том, какими будут переговоры и какого результата они могут достигнуть. При этом политик, считает, что идти на уступки России нельзя.Ранее Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые Штаты сами создали. Читайте также:Как Украина превращается в государство-камикадзеГенри Киссинджер не отличает поражение от победы

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