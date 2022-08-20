https://uz.sputniknews.ru/20220820/s-chem-nelzya-pit-kofe--ekspert--27320126.html

С чем нельзя пить кофе – эксперт

С чем нельзя пить кофе – эксперт

Диетолог рассказала о последствиях неправильного сочетания.

2022-08-20T22:00+0500

2022-08-20T22:00+0500

2022-08-20T22:00+0500

это интересно

мнение эксперта

кофе

запрет

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Некоторые продукты лучше не сочетать с кофеином, считает врач-диетолог Анна Алехина.Так, людям с болезнями сердечно-сосудистой системы следует отказаться пить кофе со сладкими хлебобулочными изделиями.По словам врача, сочетание бодрящего напитка с выпечкой на основе маргарина может стать дополнительной причиной развития сердечных патологий и метаболического синдрома, а также может привести к высокому уровню холестерина, гипертонии, сахарному диабету и ожирению.Кроме того, кофе не стоит пить после употребления алкоголя и энергетических напитков. По мнению эксперта, сочетания кофе с этими напитками может вызвать проблемы со сном, повышение давления, нарушение сердечного ритма и даже приступ тревожности.При этом, если у человека есть непереносимость лактозы, то стоит заменить обычное коровье молоко на растительное, подвела итог Алехина.Читайте также:Что будет с организмом, если пить кофе по утрамКакой напиток поможет сохранить мозгу молодость

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