https://uz.sputniknews.ru/20220820/sankt-peterburgskiy-gosuniversitet-otkryl-predstavitelstvo-v-uzbekistane-27309579.html
Санкт-Петербургский госуниверситет открыл представительство в Узбекистане
Санкт-Петербургский госуниверситет открыл представительство в Узбекистане
Учреждение передаст свои технологии, знания и разработки.
2022-08-20T10:39+0500
2022-08-20T10:39+0500
2022-08-20T11:48+0500
общество
санкт-петербургский государственный университет
представительство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открыл свое представительство в Узбекистане, передает пресс-служба вуза.Отмечается, что представительство будет заниматься укреплением связей с университетами региона, наращиванием сотрудничества с корпоративным сектором, продвижением русского языка, истории и культуры, а также развитием академических обменов, совместных научных и образовательных проектов. По данным пресс-службы, на базе учреждения будут проходить круглые столы, онлайн-лекции, презентации, конференции, семинары, воркшопы, выступления российских ученых и тестирования по русскому языку. Планируется, что осенью пройдут первые лекций на темы "Искусственный интеллект и методы его применения в современных индустриях", "Тренды в сфере клеточных и генетических технологий", "Влияние традиций стран Центральной Азии на российскую культуру". Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также:Учеба в другой стране. Студенты из Ташкента поделились опытомВ Индии открыли представительство Ташкентской медицинской академии
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спбгу открыл представительство в узбекистане санкт петербургский государственный университет университеты узбекистана где учиться куда поступать российские вузы филиалы образование вуз сотрудничество россии и узбекистана новости образования новость
спбгу открыл представительство в узбекистане санкт петербургский государственный университет университеты узбекистана где учиться куда поступать российские вузы филиалы образование вуз сотрудничество россии и узбекистана новости образования новость
Санкт-Петербургский госуниверситет открыл представительство в Узбекистане
10:39 20.08.2022 (обновлено: 11:48 20.08.2022)
Основными задачами учреждения будут передача технологий, знаний и внедрение научных разработок университета.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik
. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открыл свое представительство в Узбекистане, передает пресс-служба
вуза.
"В свободной экономической зоне "Навои" состоялось торжественное открытие нового зарубежного представительства Санкт-Петербургского университета", — написано на сайте вуза.
Отмечается, что представительство будет заниматься укреплением связей с университетами региона, наращиванием сотрудничества с корпоративным сектором, продвижением русского языка, истории и культуры, а также развитием академических обменов, совместных научных и образовательных проектов.
По данным пресс-службы, на базе учреждения будут проходить круглые столы, онлайн-лекции, презентации, конференции, семинары, воркшопы, выступления российских ученых и тестирования по русскому языку.
Планируется, что осенью пройдут первые лекций на темы "Искусственный интеллект и методы его применения в современных индустриях", "Тренды в сфере клеточных и генетических технологий", "Влияние традиций стран Центральной Азии на российскую культуру".
Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.