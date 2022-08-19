https://uz.sputniknews.ru/20220819/v-indii-otkryli-predstavitelstvo-tashkentskoy-meditsinskoy-akademii-27284441.html

В Индии открыли представительство Ташкентской медицинской академии

В Индии открыли представительство Ташкентской медицинской академии

Узбекистан расширяет сотрудничество в сфере образования.

2022-08-19T09:58+0500

2022-08-19T09:58+0500

2022-08-19T10:04+0500

общество

индия

представительство

ташкентская медицинская академия

медицина

образование

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Вчера в Дели открыла своё представительство Ташкентская медицинская академия, передает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.По данным пресс-службы, представительство будет создавать необходимые условия для обучения узбекистанских медиков - в том числе для повышения квалификации и прохождения стажировок в престижных медицинских учреждениях Дели.Кроме того, представительство будет заниматься привлечением специалистов узкого профиля в процессы учебных и практических занятий в Ташкентской медицинской академии.Напомним: В Узбекистане проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования. Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.Читайте также:Директоров школ из узбекистанской глубинки отправили на отдых в ДубайУзбекистанские школы участвуют в международной экологической программе

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