https://uz.sputniknews.ru/20220820/v-tashkente-proydet-zasedanie-mbo-shos--27313900.html
В Ташкенте пройдет заседание МБО ШОС
В Ташкенте пройдет заседание МБО ШОС
На мероприятии стороны подпишут необходимые документы.
2022-08-20T14:42+0500
2022-08-20T14:42+0500
2022-08-20T14:42+0500
экономика
шос
самарканд
заседание
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В Ташкенте 23 августа будет проходить XVIII заседание Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС), передает пресс-служба Международного института Центральной Азии.Повестка мероприятия – подписать документы, которые утвердили на Совещании экспертов и координаторов в Бухаре. Пресс-служба отмечает, что данные документы позволят банкам организации утвердить совместные способы борьбы с кризисом, который спровоцировали пандемия и нестабильность мировой экономики.Также в ходе заседания участники рассмотрят вопросы расширения взаимодействия банков стран-участниц ШОС в инвестиционной, экономической и кадровой сферах.Кроме стороны обсудят меры для улучшения международного межбанковского партнерства и создания благоприятных условий для взаимной торговли и инвестиций.Напомним: МБО ШОС создали члены организации в 2005 году. Главная цель объединения – создать механизм финансирования и обслуживания инвестиционных проектов в экономической зоне ШОС. Читайте также:Патрушев: ШОС вносит вклад в строительство нового справедливого миропорядкаСовещание МВД ШОС доказало свою эффективность – Мирзиёев
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в самарканде пройдет xviii заседание мбо шос совет межбанковского объединения шанхайская организация сотрудничества международный институт центральной азии межбанковское сотрудничество инвестиции финансы экономика новости новость узбекистан
в самарканде пройдет xviii заседание мбо шос совет межбанковского объединения шанхайская организация сотрудничества международный институт центральной азии межбанковское сотрудничество инвестиции финансы экономика новости новость узбекистан
В Ташкенте пройдет заседание МБО ШОС
На мероприятии подпишут необходимые документы и рассмотрят вопросы международного межбанковского сотрудничества в рамках ШОС.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik.
В Ташкенте 23 августа будет проходить XVIII заседание Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС), передает пресс-служба
Международного института Центральной Азии.
Повестка мероприятия – подписать документы, которые утвердили на Совещании экспертов и координаторов в Бухаре. Пресс-служба отмечает, что данные документы позволят банкам организации утвердить совместные способы борьбы с кризисом, который спровоцировали пандемия и нестабильность мировой экономики.
Также в ходе заседания участники рассмотрят вопросы расширения взаимодействия банков стран-участниц ШОС в инвестиционной, экономической и кадровой сферах.
Кроме стороны обсудят меры для улучшения международного межбанковского партнерства и создания благоприятных условий для взаимной торговли и инвестиций.
Напомним: МБО ШОС создали члены организации в 2005 году. Главная цель объединения – создать механизм финансирования и обслуживания инвестиционных проектов в экономической зоне ШОС.