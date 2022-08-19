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Патрушев: ШОС вносит вклад в строительство нового справедливого миропорядка
Патрушев: ШОС вносит вклад в строительство нового справедливого миропорядка
В ШОС поступает огромное количество заявок на вступление
2022-08-19T13:10+0500
2022-08-19T13:15+0500
политика
шос
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в нынешних условиях вносит существенный вклад в строительство нового справедливого многополярного миропорядка. Об этом на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС в Ташкенте 19 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По словам Патрушева, в Организацию поступает "беспрецедентное количество" заявок на вступление, либо на обретение статуса наблюдателя или партнера по диалогу при организации.Читайте также:Патрушев: Запад развязал против России гибридную войнуПатрушев и Махмудов обсудили Украину и попытки создания напряженности в СНГ
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патрушев шос вносит вклад в строительство нового миропорядка ташкент страны участницы политическая система мир политика новости новость
патрушев шос вносит вклад в строительство нового миропорядка ташкент страны участницы политическая система мир политика новости новость

Патрушев: ШОС вносит вклад в строительство нового справедливого миропорядка

13:10 19.08.2022 (обновлено: 13:15 19.08.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНиколай Патрушев, архивное фото
Николай Патрушев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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В Организацию поступает "беспрецедентное" количество заявок на вступление, заявил секретарь Совбеза РФ.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в нынешних условиях вносит существенный вклад в строительство нового справедливого многополярного миропорядка. Об этом на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС в Ташкенте 19 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева, в Организацию поступает "беспрецедентное количество" заявок на вступление, либо на обретение статуса наблюдателя или партнера по диалогу при организации.
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