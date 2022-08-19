https://uz.sputniknews.ru/20220819/patrushev-shos-vnosit-vklad-v-stroitelstvo-novogo-spravedlivogo-miroporyadka-27297391.html

Патрушев: ШОС вносит вклад в строительство нового справедливого миропорядка

Патрушев: ШОС вносит вклад в строительство нового справедливого миропорядка

В ШОС поступает огромное количество заявок на вступление

2022-08-19T13:10+0500

2022-08-19T13:10+0500

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политика

шос

николай патрушев

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в нынешних условиях вносит существенный вклад в строительство нового справедливого многополярного миропорядка. Об этом на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС в Ташкенте 19 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По словам Патрушева, в Организацию поступает "беспрецедентное количество" заявок на вступление, либо на обретение статуса наблюдателя или партнера по диалогу при организации.Читайте также:Патрушев: Запад развязал против России гибридную войнуПатрушев и Махмудов обсудили Украину и попытки создания напряженности в СНГ

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