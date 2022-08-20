https://uz.sputniknews.ru/20220820/v-tashkentskom-zooparke-umer-jiraf--27318625.html

В Ташкентском зоопарке умер жираф

В Ташкентском зоопарке умер жираф

Несмотря на усилия специалистов, животное скончалось.

2022-08-20T18:47+0500

2022-08-20T18:47+0500

2022-08-20T18:47+0500

общество

ташкентский зоопарк

гибель

животное

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Сегодня в столичном зоопарке скончался жираф по кличке "Алатау", передает пресс-служба парка.По данным пресс-службы, в течение недели жираф потерял аппетит и начал стремительно терять в весе. Ветеринары зоопарка незамедлительно приступили к лечению пищеварительного тракта животного. Копрологические исследования на наличие кишечных паразитов показали отрицательный результат. Однако, несмотря на усилия специалистов, Алатау скончался.В данный момент проводят вскрытие животного в присутствии представителей Государственного Ветеринарного отдела. Все необходимые данные в лабораторию Государственного центра ветеринарии по борьбе с болезнями животных.После получения результатов вскрытия специалисты поставят окончательный диагноз и определят причину смерти.Напомним: жирафа Алатау привезли в Ташкент из Алматинского зоопарка в 2016 году, когда ему было 3 года.Читайте также:Как на севере Красноярского края спасали белую медведицуВ Ташкентском зоопарке появился белый бенгальский тигр — видео

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