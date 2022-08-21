https://uz.sputniknews.ru/20220821/armiyu-2022-v-kubinke-za-shest-dney-posetili-bolee-14-milliona-chelovek-27331466.html

"Армию-2022" в Кубинке за шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек

"Армию-2022" в Кубинке за шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек

Количество посетителей форума увеличилось на 23% по сравнению с прошлым годом.

2022-08-21T15:59+0500

2022-08-21T15:59+0500

2022-08-21T15:59+0500

армейские международные игры арми

форум

армия

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. За шесть дней работы форум "Армия-2022" в подмосковной Кубинке посетили свыше 1,4 млн человек. Этот показатель увеличился на 23% по сравнению с прошлым годом. Об этом в субботу на брифинге сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук.Также Осадчук упомянул, что 20 августа на форуме вели работу делегации оборонных ведомсвт из 33 иностранных государств. Всего в рамках "Армии-2022" провели 340 мероприятий, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Также состоялись 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. В деловой программе приняли участие почти 22 тыс. человек.Известно, что в завершающий день форума все его площадки будут работать в интересах массового посетителя, подчеркнул Осадчук. Ожидается выступление авиационных групп высшего пилотажа Су-30, Як-130, Миг-29, Ми-28Н, Extra и групповой пилотаж "Первый полет".Читайте также:

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